Thời sự 24 giờ: 'Michiyo Phạm Ngà' bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

‘Michiyo Phạm Ngà’ bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Thanh Oai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tường Nga (31 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạm Tường Nga có một biệt danh khác là Michiyo Phạm Ngà. Người phụ nữ này sở hữu trang YouTube cá nhân tên Pham Nga Dubai Pharmacy với hơn 70.000 người đăng ký. Các video gần nhất bị can này đăng trên trang là cảnh hầu đồng. Còn trước đó, Tường Nga từng có màn tranh cãi "nảy lửa" với bà Nguyễn Phương Hằng. Xem thêm: 18 cá nhân, chủ kênh YouTube bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo Theo cơ quan chức năng, trước đó, cảnh sát nhận trình báo của người dân, tố cáo Nga từ tháng 6 đến tháng 9/2019 tự xưng là cán Bộ Công an, có nhiều mối quen biết. Xem thêm: Vênh mặt vì nhiều 'like', giá trị ảo thành bệnh hoang tưởng Từ đó, bị can nhận tiền của một số nạn nhân với hứa hẹn "chạy án". Trong đó, có một bị hại tên H. (36 tuổi) đã chuyển 300 triệu đồng cho Nga; anh H. (43 tuổi) chuyển khoản 170 triệu đồng, đưa trực tiếp 150 triệu đồng. Nga hứa lo cho người nhà của họ đang bị bắt giữ được tại ngoại nhưng không thực hiện được cam kết và chặn liên lạc của nạn nhân. Từ đơn tố cáo của các nạn nhân, Công an huyện Thanh Oai tiến hành điều tra làm rõ. Tháng 4/2023, tại một ngôi chùa trên địa bàn xã Thanh Thùy, xuất hiện một người phụ nữ đầu trọc và mặc y phục của người tu hành, có đặc điểm nhận dạng rất giống Phạm Tường Nga. Công an huyện Thanh Oai đã có công văn đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội xác minh và được phản hồi Phạm Tường Nga chưa được giáo hội công nhận và có thể đã tự xuống tóc. Sau khi được cơ quan chức năng đã triệu tập làm việc, Nga đã thừa nhận hành vi phạm tội. Các điểm vui chơi tại TP. HCM nhộn nhịp khách ngày nghỉ 30/4 Sáng 30/4, ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, nườm nượp du khách chen nhau kéo đến các điểm vui chơi, tham quan tại TP.HCM. Năm nay, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Có nhiều người chọn rời xa TP, đi du lịch hoặc về quê. Nhưng vẫn còn nhiều người chọn ở lại TP và cùng bạn bè, gia đình đến các điểm vui chơi, tham quan trong nội thành để tận hưởng kỳ nghỉ lễ tại các điểm vui chơi tại TP. HCM: Thảo Cầm Viên, Công viên Đầm Sen, Khu du lịch Suối Tiên, phố đi bộ Nguyễn Huệ v..v Trong ngày đầu của lễ người dân cũng tập trung lượng lớn đến các trung tâm trương mại mua sắm và ăn uống. Tại một số trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố như Aeon mall, Lotte, Vincom các cửa hàng ăn uống, nhà hàng, quán ăn đều kín chỗ. Dịp lễ kéo dài nên trung tâm thương mại đều đã có sự chuẩn bị trước. Ghi nhận lượng hàng hóa bày bán trong các kệ hàng hôm nay khá dồi dào. Bên cạnh đó các biện pháp phòng dịch cũng được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Tối ngày 30/4, hàng ngàn người dân đã tập trung về khu trung tâm và một số điểm để xem bắn pháo hoa trong 15 phút từ 21h đến 21h15. Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vi phạm ở dự án điện mặt trời Trung Nam Trong báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng đã kịp thời chỉ đạo các bộ, cơ quan xem xét, xử lý những nội dung được Ban Dân nguyện nêu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội thứ 18 và 20, liên quan dự án điện mặt trời Trung Nam. Tổ hợp điện mặt trời của Trung Nam tại Ninh Thuận. Theo đó, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận và các bộ, ngành liên quan giải quyết vướng mắc trong việc xác định khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp nói chung. Về phía các địa phương, Thủ tướng giao những tỉnh có dự án điện gió, điện mặt trời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các dự án phát triển điện gió, điện mặt trời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về xây dựng, về đất đai trên địa bàn. "UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chủ đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam để hoàn thiện hồ sơ dự án phục vụ công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng", theo yêu cầu của Thủ tướng. Công ty TNHH Trung Nam Thuận Nam có hành vi xây dựng công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền giao đất để thực hiện dự án Nhà máy Điện mặt trời tại xã Phước Minh (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Triệt phá băng bảo kê chợ đầu mối Bình Điền là ‘hậu duệ’ Châu Phát Lai Em Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen tại chợ đầu mối Bình Điền và quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Châu Phát Tuấn Theo Công an TP.HCM, cả ba bị can trên là em ruột, cháu ruột của bị can Châu Phát Lai Em, đàn em của Năm Cam, đã bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về tội giết người vào năm 2003. Trong quá trình kinh doanh, buôn bán tại chợ đầu mối Bình Điền, nhiều tiểu thương bị các đối tượng trong băng nhóm tội phạm này tạo cớ gây ra các mâu thuẫn, liên tục cùng đàn em đến nơi kinh doanh tại chợ để chửi bới, gây áp lực và hành hung, buộc các tiểu thương phải nộp một khoản tiền cho các đối tượng để được bỏ qua và tạo điều kiện để tiếp tục buôn bán trong khu vực chợ. Châu Phát Ti Sau thời gian thu thập các tài liệu, chứng cứ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 8 và Trung đoàn CSCĐ Công an TP.HCM triển khai kế hoạch phá án, bắt giữ Phát Ti, Châu Phát Tuấn và Châu Phát Hùng. Kết quả điều tra ban đầu xác định băng nhóm tội phạm này đã thực hiện nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản của các tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền với số tiền chiếm đoạt mỗi vụ lên đến hàng trăm triệu đồng.