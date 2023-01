Thời sự 24 giờ: Máy bay quân sự gặp nạn, một phi công hy sinh

Bộ cũng có nhiều điều chỉnh để kỳ thi diễn ra tốt hơn. Thứ nhất, điều chỉnh một số vấn đề kỹ thuật để tăng cường kỷ cương, nền nếp phòng thi cũng như bảo đảm an toàn, an ninh trong suốt kỳ thi.

Theo PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GD-ĐT), đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dự kiến giữ ổn định như năm 2022.

Đồng thời, có sự tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của Chương trình GDPT 2018. Các đề thi năm 2021, 2022 cũng đã xuất hiện các nội dung này.

Đặc biệt năm nay, Bộ tiếp tục tổ chức đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến cho đối tượng là thí sinh đang học lớp 12 năm học 2022-2023.

Riêng các thí sinh là người học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; những người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển (thí sinh tự do) thực hiện đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở GD-ĐT quy định.

Bắt nghi phạm trộm 100 lượng vàng ở TP.HCM

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Phạm Văn Nu (37 tuổi, quê Đồng Tháp).

Nu là nghi phạm gây ra vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại một tiệm vàng ở quận 12, TP.HCM, hôm 29/1. Trước đó, sáng 29/1, bà D., chủ tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12) mở cửa hàng thì thấy vàng trong tủ trưng bày bị xáo trộn.

Qua kiểm tra, bà D. hốt hoảng phát hiện bị mất số lượng lớn trang sức bằng vàng 18K (ước tính khoảng 88 lượng), một số trang sức bằng vàng 24K (ước tính khoảng 25 lượng). Sự việc sau đó được nạn nhân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và thu thập dữ liệu camera để điều tra. Bước đầu xác định nghi phạm là nam giới, dáng người ốm cao, đội nón đen, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dài tay, quần jean xám, mang dép đỏ, đeo balo màu đen và đột nhập tiệm vàng từ ban công lầu 1.

Đến 20 giờ ngày 30/1, cảnh sát đã bắt giữ Nu khi đang lẩn trốn ở Bình Dương. Ngoài ra, người này gây ra thêm vụ trộm tiệm vàng khác ở tỉnh Bình Dương vào tháng 11/2021