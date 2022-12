Thời sự 24 giờ: Ma túy trôi dạt bờ biển miền Trung là do phi tang; Xôn xao dự án 'mỗi camera giá hơn 1 tỷ' của Công an Bình Dương

Bộ Công an nhận định hàng chục kg ma túy đá trong bịch nilon trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung thời gian qua có thể là do tội phạm phi tang. Công an Bình Dương dự kiến triển khai dự án lắp 421 camera giám sát trị giá 470 tỷ đồng.

Bộ Công an nói về lượng lớn ma túy trôi dọc bờ biển miền Trung Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, nửa cuối tháng 11/2022, lực lượng chức năng và ngư dân các tỉnh ven biển miền Trung (từ Quảng Trị đến Bình Thuận) đã liên tiếp phát hiện, vớt được các túi nilon vô chủ chứa ma túy tổng hợp dạng tinh thể trôi dạt trên biển, với tổng khối lượng 58kg. Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây có thể là số ma túy do tội phạm phi tang trong quá trình di chuyển để đối phó với sự kiểm soát của cơ quan chức năng các nước trong khu vực Biển Đông. Liên tiếp từ ngày 14/11 đến ngày 26/11, lực lượng chức năng và ngư dân ở các vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận đã phát hiện, thu giữ 58 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng. Qua giám định, công an xác định đó đều là ma túy tổng hợp dạng đá (ketamine), với tổng khối lượng 58 kg. Đây là một hiện tượng bất thường, giống như trường hợp người dân tỉnh Kiên Giang vớt được hàng chục kg ma túy tổng hợp, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 12/2020. Tạm đình chỉ tư cách thành viên một luật sư liên quan vụ Tịnh Thất Bồng Lai Một luật sư đã bị Đoàn Luật sư TP HCM đình chỉ tư cách thành viên thời hạn 24 tháng do cung cấp dịch vụ pháp lý cho cả hai bên trong vụ án liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai Theo đó, Đoàn Luật sư TP HCM tạm đình chỉ tư các thành viên đối với luật sư T.Q.D thời hạn 24 tháng vì đã có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập trong cùng vụ án hình sự. Cụ thể, khách hàng mới là bà Châu Vinh Hóa là bị cáo, trong khi đó khách hàng cũ là ông Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1999) - bị hại trong cùng một vụ án hình sự. Theo Đoàn Luật sư TP HCM, hành vi của luật sư T.Q.D đã vi phạm Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam. Đã tìm ra Giám đốc Bệnh viện Mắt TP. HCM Bác sĩ Lê Anh Tuấn - Phó giám đốc BV Ung bướu TP.HCM - chính thức trúng tuyển chức danh giám đốc BVB Mắt TP.HCM. Theo Sở Y tế TP.HCM, căn cứ báo cáo kết quả kỳ thi tuyển này, hội đồng thi tuyển (thuộc Sở Y tế) đang thực hiện các bước theo quy định, trình Thường trực UBND TP.HCM xem xét công nhận, phê duyệt việc điều động, bổ nhiệm chức vụ giám đốc BV Mắt TP. HCM trong thời gian tới. Bác sĩ Lê Anh Tuấn, sinh năm 1973, là bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành quản lý y tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Tuấn tốt nghiệp Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 1997, từng công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Trong thời gian này, ông có thời gian tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ y tế công cộng tại Mỹ năm 2003-2005. Từ tháng 4/2012 đến tháng 4/2017, ông Tuấn là Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM. Từ tháng 4/2017 đến nay ông được điều động làm Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP. Đợt thi tuyển chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM thu hút 28 hồ sơ đăng ký (chọn 25), đa số là các phó giám đốc bệnh viện công lập hạng một và giám đốc bệnh viện hạng hai trên địa bàn TP.HCM. Đây là lần đầu tiên Sở Y tế TP.HCM tổ chức thi tuyển chức danh giám đốc bệnh viện. Chức danh giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM được xem là "ghế nóng" khi hàng loạt cán bộ lãnh đạo của bệnh viện này vừa qua bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam điều tra các sai phạm trong vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Vụ án vừa được TAND TP.HCM đưa ra xét xử, tuyên án. Xôn xao dự án 'mỗi camera giá hơn 1 tỷ đồng' của Công an Bình Dương Ngày 7/12, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc dự kiến chi khoảng 470 tỷ đồng lắp đặt hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông... Thượng tá Nguyễn Minh Thân, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương cho biết, giữa tháng 11, Công an tỉnh có báo cáo về tiến độ triển khai dự án hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. Trong đó, hệ thống camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông sẽ được triển khai tại 205 điểm với 421 camera. Kinh phí dự kiến cho dự án này khoảng 470 tỷ đồng. Thượng tá Thân cho biết đây là dự kiến ban đầu, dự án vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt. Số tiền này không phải để chi toàn bộ mua camera, mà còn nhiều chi phí khác kèm theo như: Hệ thống điều hành, hạ tầng kết nối, xây dựng cơ sở hệ thống trung tâm điều khiển, phí thuê đường truyền, bảo trì… Theo Thượng tá Thân, camera sử dụng trong hệ thống phải có độ phân giải cao, chụp được biển số trong đêm, chống lóa, có dung lượng cao lưu trữ nên phải đầu tư loại camera chất lượng tốt để phát hiện cháy từ khoảng cách 6km, xử lý phạt nguội vi phạm giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, còn hai dự án khác trong tổng dự án này là hệ thống camera phục vụ quản lý giao thông, trật tự trên quốc lộ 13 (thị xã Bến Cát) gồm 28 camera giám sát giao thông và giám sát vi phạm tín hiệu đèn giao thông; hệ thống điều hành giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn gồm 40 camera.