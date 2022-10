Thời sự 24 giờ: Không công khai kết quả giám định ADN tại Tịnh thất Bồng Lai

Trước đó, ngày 20-21/7, TAND huyện Đức Hòa mở phiên xét xử sơ thẩm với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) bị tuyên 5 năm tù. 5 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 - 4 năm tù. Sau phiên tòa, cả 6 bị cáo đều kháng cáo theo hướng kêu oan.

Khi cơ quan điều tra đến Tịnh thất Bồng Lai để tống đạt kết quả giám định AND, ông Lê Tùng Vân đóng cửa, không hợp tác. Cơ quan điều tra đã mời chính quyền địa phương đến lập biên bản về vụ việc.

Vì lý do nhân đạo, tôn trọng quyền con người và quyền trẻ em nên cơ quan điều tra sẽ không công khai kết quả giám định ADN tại Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, qua kết quả AND, cơ quan điều tra đã có cơ sở để xem xét khởi tố tội lừa đảo tài sản tại đây.

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ở Tịnh thất Bồng Lai (địa chỉ tại hộ Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Tối 28/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Trần Hồng Hà (SN 1972; Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Sao Việt) về tội "Đưa hối lộ".

Trước đó một ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng bắt hai bị can là Tào Đức Hiệp (sinh năm 1976, nguyên Giám đốc Công ty TNHH du lịch dịch vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ, và bà Lê Thị Ngọc Anh (sinh năm 1984, chuyên viên Ban Đối ngoại Trung ương) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, tính đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam hơn 20 bị can. Những người này gồm lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ và giám đốc một số doanh nghiệp.

Trong đó, người giữ chức vụ cao nhất tại thời điểm bị khởi tố là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng thường trực.

Unilever báo cáo việc thu hồi dầu gội chứa chất gây ung thư là tự nguyện