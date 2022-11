Thời sự 24 giờ: Khởi tố vụ án hơn 600 học sinh trường iSchool ngộ độc

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện có học sinh trường Ischool Nha Trang tới cấp cứu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Theo VietNamNet, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường Ischool Nha Trang, sau khi cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm.

Ngoài ra, công an thu thập số liệu, cơ sở y tế lưu giữ và bảo quản các mẫu máu của bệnh nhân điều trị cùng hồ sơ bệnh án… để cung cấp khi cơ quan điều tra yêu cầu.

Trường Ischool thuộc tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng. Ông Bùi Phúc Lam (40 tuổi) đã ký hợp đồng với trường để tổ chức bếp ăn bán trú cho 930 học sinh và giáo viên (trong đó có 50 giáo viên). Quá trình chế biến được thực hiện tại bếp ở trường.

Phá đường dây cá độ 30.000 tỷ đồng

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an TPHCM, Công an Đồng Nai, triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng với số tiền giao dịch 30.000 tỷ đồng.

Qua điều tra, theo dõi, ngày 21 và 22/11, các lực lượng phối hợp do Cục Cảnh sát hình sự làm chủ công, đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 14 địa điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức . Công an đã bắt giữ 14 người và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Qua điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định, đường dây cá độ này thực hiện qua các trang mạng "bong88" và "Agbong88", do nhóm người trong nước tổ chức, điều hành.

Nhóm này chia nhiều cấp độ quản lý khác nhau, hoạt động rộng khắp các tỉnh thành, phân chia nhiều tài khoản để giao trang cho các đại lý cấp dưới, cho khách đánh bạc.