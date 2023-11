Thời sự 24 giờ: Khởi tố thêm 2 công an vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết

Theo Luật Căn cước mới, thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước gồm: Thông tin nhân dạng, thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt, ADN, giọng nói, nghề nghiệp... Trong đó, với thông tin ADN và giọng nói, chỉ thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Khởi tố thêm 2 công an vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết

Ngày 28/11, lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Dương xác nhận cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm hai bị can là công an liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) khiến 32 người chết hồi tháng 9/2022.

Xem thêm: Chân dung chủ quán karaoke An Phú vừa bị bắt sau vụ cháy làm 32 người tử nạn

Hai người bị khởi tố gồm Vũ Trường Sơn, từng công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Phạm Quốc Hùng, phó trưởng Công an phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một).

Xem thêm: Karaoke không còn '1 vốn 4 lời'

Xem thêm: Karaoke sắp bị 'khai tử'?

Theo đó, cả hai bị khởi tố cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khi bị khởi tố, Công an tỉnh Bình Dương đã tước quân tịch đối với hai cán bộ này.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện tại cơ quan điều tra đã hoàn tất điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú và chuyển hồ sơ qua Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can.

Xem thêm: Những 'thiên đường' karaoke ở Hà Nội giờ ra sao?

Như vậy, đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 bị can.

Ngoài hai bị can nêu trên, hai người khác bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm trung tá Nguyễn Duy Linh, đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP Thuận An và đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ).

Xem thêm: Quán karaoke đồng loạt thay vật liệu mới, tiếc nuối những phòng hát tiền tỷ

Bị can còn lại là Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ quán karaoke An Phú) bị điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.