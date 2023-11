Thời sự 24 giờ: Khởi tố, bắt giam 5 cán bộ Tập đoàn EVN và Bộ Công Thương

Ngày 3/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 5 cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương

Khởi tố, bắt giam 5 cán bộ Tập đoàn EVN và Bộ Công Thương Ngày 3/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, lệnh khám xét chỗ ở về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 5 cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Công Thương, gồm: Trần Quốc Hùng (SN 1976, Phó Trưởng phòng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương); Trịnh Văn Đoàn (SN 1982, chuyên viên Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương); Nguyễn Hữu Khải (SN 1977, Trưởng phòng Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Đỗ Ngọc Tuyền (SN 1988, chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Trương Hoàng Dũng (DN 1982, chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chiều 4/11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, thông tin thêm về kết luận thanh tra về cung ứng điện, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - nêu rõ, căn cứ theo kết luận thanh tra của Bộ Công Thương về cung ứng điện, có một số tồn tại và vi phạm với 5 nhóm nội dung. Trong đó có việc chậm đầu tư hoàn thành một số nguồn và lưới điện; việc đảm bảo dự trữ nguồn nguyên liệu sơ cấp; điều độ hệ thống điện và cân đối các nguồn điện; vi phạm chỉ đạo điều hành và lập lịch; để gián đoạn nguồn cung ứng điện trên diện rộng ở khu vực miền Bắc... Theo ông Hùng, đây là những nội dung rất quan trọng nên để làm rõ trách nhiệm, các đơn vị liên quan lập hội đồng kỷ luật để tiến hành kiểm điểm. Đến nay, EVN đã thực hiện kiểm điểm nghiêm túc và làm rõ trách nhiệm, đưa ra giải pháp khắc phục và báo cáo các đơn vị liên quan, đảm bảo kiểm điểm đúng vi phạm và tồn tại. Kết quả, đã tổ chức kiểm điểm tại 24 đơn vị trong tập đoàn, 85 tập thể, 161 cá nhân có liên quan. Thêm 4 người bị khởi tố trong đại án Vạn Thịnh Phát Liên quan vụ án tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, ngày 4/11, VKSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thanh Tùng, Lê Văn Chánh, Đào Chí Kiên và khởi tố, khám xét với Lê Thị Kiều Trang cùng về tội Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cùng ngày, VKS thay đổi quyết định khởi tố bị can với Dương Tấn Trước từ tội Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội Tham ô tài sản. Hai cựu chủ tịch Ngân hàng SCB cùng năm người khác bị khởi tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát - Ảnh: BỘ CÔNG AN Theo Bộ Công an, từ năm 2018 đến 2020, các nghi phạm liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức đã có hành vi gian dối, làm trái quy định pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu. Các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng đã bán cho người mua (trái chủ) nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố hai cựu chủ tịch HĐQT cùng 5 cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB để điều tra tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Tham ô tài sản. Những người này không còn ở nơi cư trú nên cảnh sát đã phát lệnh truy nã và kêu gọi tự giác ra đầu thú. Vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được C03 điều tra từ 7/10/2022 với 4 người đầu tiên bị bắt là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Cả bốn người bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc gian dối trong phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019. Nhà xe Thành Bưởi làm nóng cuộc họp báo Chính phủ tháng 10 Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 chiều 4/11, báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những sai phạm của nhà xe Thành Bưởi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện với hai nội dung quan trọng. Một là chỉ đạo địa phương yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Hai là Thủ tướng chỉ đạo điều tra, thanh tra, kiểm tra xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, kể cả cơ quan quản lý Nhà nước. Về phía Bộ GTVT, ông Huy cho biết Bộ đã có ngay văn bản đề nghị UBND các tỉnh thành: TPHCM, Lâm Đồng, Bình Thuận chỉ đạo sở GTVT kiểm tra ngay điều kiện kinh doanh và việc chấp hành pháp luật của nhà xe Thành Bưởi. Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cũng cho biết từ vụ việc của nhà xe Thành Bưởi, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của tất cả 63 sở GTVT trên cả nước. Việc thanh tra, kiểm tra này nhằm xem xét các sở GTVT ban hành văn bản quy phạm pháp luật, điều kiện quản lý kinh doanh vận tải đầy đủ chưa, việc xử lý sai phạm đã nghiêm và đủ sức răn đe chưa… Từ đó, làm cơ sở tham mưu cho Chính phủ. Trong tháng 12, Cục Đường bộ sẽ có kết luận thanh tra, báo cáo Chính phủ và cung cấp cho báo chí. Bộ GTVT cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an về điều tra, xử lý. Trả lời thêm về việc này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết Bộ đã chỉ đạo Công an TP.HCM căn cứ chức năng, tiếp nhận, phân loại và điều tra xác minh theo tin báo tố giác tội phạm. "Sau vụ tai nạn có rất nhiều tin báo tố giác tội phạm của nhà xe Thành Bưởi gửi đến Công an TP.HCM", ông Xô nói. Ông cho biết thêm là Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Thành Bưởi và các chi nhánh của nhà xe này tại Lâm Đồng, Phan Thiết để làm rõ vi phạm. Hiện Bộ Công an vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai điều tra. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thêm Cục Thuế TP.HCM phát hiện Thành Bưởi có dấu hiệu chi trả thu nhập cho nhiều người lao động lớn hơn thu nhập tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp đã kê khai với cơ quan thuế, dẫn tới hành vi trốn thuế, làm giảm số thuế phải nộp theo thực tế. Cục Thuế TP.HCM đã chuyển hồ sơ về Thành Bưởi sang cơ quan công an để điều tra theo quy định pháp luật. Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo Tổng cục Thuế, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của Công ty Thành Bưởi và cá nhân liên quan về hành vi trốn thuế nếu có.