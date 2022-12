Thời sự 24 giờ: Khám xét Cục đăng kiểm Việt Nam, khởi tố thêm 10 bị can

Khám xét cục đăng kiểm Việt Nam, khởi tố thêm 10 bị can

Sáng 8/12, Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nhà chức trách đã làm việc với nhiều nhân viên giữ tài liệu của đơn vị, kiểm tra máy tính và các hồ sơ liên quan đến hoạt động đăng kiểm, các quyết định về nhân sự cũng như việc thành lập các tổ kiểm tra hoạt động đăng kiểm...

Khi khám xét, dữ liệu hình ảnh về một số trạm đăng kiểm được kiểm tra để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát thu nhiều tài liệu liên quan chức năng, quyền hạn của Phòng Kiểm định xe cơ giới.

Việc khám xét này để mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm ở TPHCM và một số tỉnh, thành ở miền Tây.

Liên quan đến sai phạm tại các Trung tâm đăng kiểm, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nhiều bị can về các hành vi Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Công an xác định, để có tiền chia cho các nhân viên hàng tuần và làm quỹ hoạt động của Trung tâm, Giám đốc các Trung tâm đăng kiểm này đã chỉ đạo cấp dưới (Phó giám đốc, đăng kiểm viên, thực tập viên, nhân viên văn phòng...) trong quá trình kiểm định chất lượng và đo tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm của hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của các chủ phương tiện, "cò mồi" đưa đến kiểm định nhằm thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng.