Thời sự 24 giờ: Hơn 2000 phạm nhân được đặc xá. Người dân đổ dồn bến xe, sân bay về quê, đi du lịch dịp Quốc khánh

Tại buổi họp báo, công bố quyết định đặc xá, đại diện Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao thay mặt cơ quan chức năng trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí làm rõ thêm các nội dung liên quan công tác xét, đặc xá năm 2022.

Tại TP. HCM, nhiều tuyến đường nội ô đã ùn tắc từ lúc 17 giờ, cảnh sát giao thông tích cực xuống đường điều tiết giao thông nhằm cải thiện tình hình.

Ghi nhận tại khu vực sảnh nội địa của sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), lượng khách đổ về chưa quá đông, các khu vực check-in, xếp hành vào cửa an ninh còn khá thưa người. nhiều người chọn hình thức “check in” online để rút ngắn thời gian. Dịp này lực lượng an ninh sân bay, tình nguyện viên thuộc Đoàn thanh niên được tăng cường để đảm bảo trật tự, cũng như hỗ trợ hành khách trong việc kiểm tra an ninh.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong hôm nay 31.8, sân bay có tổng cộng 726 chuyến bay đi và đến. Trong đó, 550 chuyến bay quốc nội và 176 chuyến bay quốc tế. Dự kiến lượng khách đến là 37.645 hành khách và chiều đi cao hơn hẳn với 47.574 hành khách.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Dân Trí

Dự kiến trong dịp lễ Quốc khánh 2.9, trung bình 1 ngày có 730 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 550 chuyến bay nội địa và 180 chuyến quốc tế. Mặc dù được dự báo không tăng cao như giai đoạn cao điểm hè nhưng lượng người dân đi di chuyển qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dịp lễ 2.9 vẫn tăng nhẹ. Theo đó, sản lượng khách dự kiến trung bình 1 ngày có khoảng 120.000 hành khách đi và đến (95.000 khách nội địa và 25.000 khách quốc tế).