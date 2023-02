Thời sự 24 giờ: Hai file ghi âm tố cáo Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn tham ô

Ngày 2/2, VKSND TP.HCM đã ban hành Quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm thực hiện.

Trong khi đó, vụ án "chuyến bay giải cứu" được Cơ quan an ninh điều tra khởi tố từ cuối tháng 1/2022. Đến nay, đã có hơn 40 người bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải, cựu lãnh đạo và cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Trong đó, quan chức cao nhất bị khởi tố là ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị điều tra về tội "nhận hối lộ".

Cơ quan điều tra xác định, trong các buổi livestream đó, bà Hằng đã xâm phạm đến bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của một số người như bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh), ông Võ Nguyễn Hoài Linh (tức danh hài Hoài Linh), bà Đặng Thị Hàn Ni (tức nhà báo Hàn Ni)…

Sau đó, các cá nhân trên đã tố cáo bà Hằng tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bình Dương. Đến ngày 24/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Hằng để điều tra về tội danh trên.

Công an điều tra vụ cháu bé 6 tháng tuổi tử vong bất thường

Ngày 2/2, Công an quận 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ bé gái khoảng 6 tháng tuổi tử vong bất thường. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, bé M.A. (khoảng 6 tháng tuổi, ngụ đường Bà Hom, quận 6) được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tím tái. Do vết thương quá nặng, bé đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an quận 6 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người trong gia đình để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Trưa cùng ngày, công an đưa một người đàn ông liên quan về trụ sở Công an phường 13, quận 6 làm việc.

Chiều cùng ngày, theo thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương, lúc 7h39, bé 7 tháng tuổi vào cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở và tím tái. Ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ nội viện tiến hành hồi sức cho bé trong 36 phút nhưng không hiệu quả. Bệnh viện thông báo bé tử vong ngoại viện.

Bệnh viện hoàn tất các thủ tục, báo cáo tình hình cho Công an quận 6 và đã chuyển bé sang Trung tâm pháp y theo yêu cầu của công an. Khai thác bệnh sử ghi nhận, mẹ bé cho bé bú và bé ngủ, sau đó mẹ bé đưa con lớn đi học và nhờ ông bé giữ bé. Trong lúc bé ngủ, ông bé đi tập thể dục. Khi mẹ bé về tới nhà phát hiện con tím tái và đưa bé vào Bệnh viện Hùng Vương.

Cũng theo Bệnh viện Hùng Vương, khi các bác sĩ khám không thấy dấu hiệu bé bị bầm hay vết thương gì bên ngoài.