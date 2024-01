Thời sự 24 giờ: Giới trẻ kết hôn, sinh con muộn: Ích kỷ hay cần tôn trọng?

4️. Ở cuối cầu trượt hãy giúp đỡ những hành khách đi phía sau bạn

5️. Không dừng lại chụp ảnh cạnh chiếc máy bay đang bốc cháy. Nó có thể nổ bất cứ lúc nào

6️. Chạy thật xa và tiếp tục làm theo hướng dẫn của phi hành đoàn

Xem thêm: 6 nguyên tắc làm nên 'phép màu' trong vụ cháy máy bay ở Nhật

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị bắt

Chiều 4/1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Hoàng Quốc Vượng. Ảnh: VTC News

Theo đó, đây là động thái mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp Trường mỏ MGRI tại Moskva (Nga). Trước đây, ông từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trước khi được bổ nhiệm vào ghế Thứ trưởng Bộ Công Thương từ tháng 8/2010.

Xem thêm: Bắt cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Không biểu diễn thời trang tại ga metro Nhà hát TPHCM