Thời sự 24 giờ: Giải cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố sâu 10m; kỷ luật 2 cán bộ vụ pano cờ Trung Quốc

Bộ Công an thông tin về vụ AIC và Việt Á

Liên quan đến tiến độ điều tra vụ án Việt Á và AIC, tại cuộc họp báo Bộ Công an chiều 19/12, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã cung cấp những thông tin liên quan đến 2 vụ án này.

Về vụ Việt Á, ông Hà cho biết, đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 29 vụ án với 102 bị can. Trong đó công an địa phương đã khởi tố 27 vụ. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng khởi tố điều tra 5 bị can.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Về câu hỏi hai cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh có bị thay đổi tội danh hay không? Kết quả điều tra đến nay xác định hai cựu bộ trưởng hưởng lợi bao nhiêu tiền?

Ông Hà cho biết, liên quan một số bị can giữ chức vụ, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra củng cố tài liệu chứng cứ, thu thập tài liệu đảm bảo điều tra khách quan, đúng quy định pháp luật.

Đối với câu hỏi về kết quả truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Cựu Chủ tịch Công ty AIC, ông Hà nói "Công tác truy bắt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bảy người khác bỏ trốn đang được tiến hành khẩn trương".

