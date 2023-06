Thời sự 24 giờ: Gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh kiện nhau tranh chấp thừa kế

Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp ngày 19/12/1998 và một chiếc ô tô đều đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Trong đó, nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận này cấp ngày 23/1/2015, đã được sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan.

Theo đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do Hồng Loan lập ngày 7/4/2023 tại VP Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với tài sản của cố NSƯT Vũ Linh.

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết

Tại cuộc họp báo định kỳ của UBND tỉnh Bình Dương chiều ngày 7/6, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, VKSND tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ vụ án cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong để bổ sung thêm chứng cứ.

Theo đại tá Chính, Công an Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết. Tuy nhiên, VKSND Bình Dương đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Ba bị can trong vụ án này gồm: Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM, chủ quán karaoke An Phú) bị điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, cùng 2 cựu cán bộ công an là Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Văn Võ bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ cháy Karaoke An Phú xảy ra lúc lúc 20 giờ 30 ngày 6/9/2022, được khống chế lúc 21 giờ 30; tuy nhiên bên trong cơ sở vẫn còn âm ỉ và lực lượng Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp tục dập tàn đến 20 giờ ngày 7/9/2022.

Hà Nội không cúp điện trong thời gian thi tuyển vào lớp 10 THPT

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) cũng cho biết sẽ không cắt điện trên lưới điện cao, trung, hạ thế toàn thành phố trong thời gian chuẩn bị thi và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023-2024, từ ngày 9 đến 13/6.

Tổng Công ty cấp điện ổn định và liên tục tại các điểm liên quan đến kỳ thi theo yêu cầu của Sở GD-ĐT Hà Nội, bao gồm: Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, các điểm tổ chức phục vụ hội đồng thi, ban rọc phách, chấm thi, điểm phục vụ in, sao đề thi, phúc khảo thi.