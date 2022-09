Thời sự 24 giờ: Dời lịch xét xử ông Tất Thành Cang, một Vụ trưởng bị bắt vì liên quan đến vụ 'chuyến bay giải cứu'

Trước đó, Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung lần 3, chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 9 thuộc cấp của ông Cang do liên quan đến vụ mua bán rẻ đất công 32 ha ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và 169.229m2 đất của dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong (quận 7).

Phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM) và 9 thuộc cấp của ông Cang tại Văn phòng Thành uỷ và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” dự kiến diễn ra ngày 22/9 sẽ dời sang ngày 10/10/2022. Nguyên nhân là bị cáo Phan Thanh Tâm (cựu Phó chánh VP Thành ủy) vì lý do sức khỏe, và luật sư bị cáo có lý do khách quan nên không thể tham gia phiên tòa.

Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ bị bắt liên quan gì đến vụ “chuyến bay giải cứu”?

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1971 tại Hà Nội; nghề nghiệp: Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ) về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, việc bắt ông Hải được thực hiện khi Cơ quan An ninh điều tra mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đến nay, vụ “chuyến bay giải cứu” đã được mở rộng điều tra và bắt giữ nhiều cán bộ tại Cục Lãnh sự. Cuối tháng 1, Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan (Cục trưởng Cục Lãnh sự), Đỗ Hoàng Tùng (Phó cục trưởng đơn vị này), Lê Tuấn Anh (Chánh văn phòng của Cục Lãnh sự) và Lưu Tuấn Dũng (Phó phòng Bảo hộ công dân) về tội "Nhận hối lộ".

Khởi tố Khởi tố vụ án bé trai bị thiêu rồi đưa tro cốt cho gia đình

Liên quan đến vụ “gửi con đi chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt”, ngày 20/9/2022, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt, để điều tra dấu hiệu phạm tội trong vụ bé trai được người nhà gửi đi chữa bệnh nhưng bị người chăm nuôi dưỡng, chăm sóc đốt thi thể rồi cho vào hũ tro cốt trao lại cho gia đình.

