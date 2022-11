Thời sự 24 giờ: 'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ bé gái 8 tuổi tử vong lĩnh án tử hình

Dự án BOT QL 51 đoạn Biên Hòa-Vũng Tàu có chiều dài 72,7km, tổng mức đầu tư được duyệt 3.970 tỷ đồng, đến nay đã thỏa thuận quyết toán 3.486 tỷ đồng, giá trị còn lại đang được Bộ tiếp tục xem xét thỏa thuận quyết toán theo quy định. Dự án đưa vào khai thác từ tháng 4/2013.

Trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội được phép hoạt động trở lại

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), qua kiểm tra và nhận thấy trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội đã tiến hành khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy theo nội dung đã nêu ra trước đó, cơ quan này đã cho phép hoạt động trở lại.

Trước đó, Công an Hoàn Kiếm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội vụ Hà Nội, kể từ 24/11nhằm khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với trụ sở làm việc. Quyết định trên gây xôn xao dư luận, liệu có đúng thẩm quyền?

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), cho biết theo quy định tại Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, Trưởng Công an cấp quận, huyện có thẩm quyền tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn của mình phụ trách.

Như vậy, việc Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ quan Sở Nội vụ, do trụ sở của cơ quan này không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy là đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật.