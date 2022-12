Thời sự 24 giờ: Đề nghị thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái; khởi tố 3 trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 29 bị can, trong đó có 2/3 là đảng viên (chưa tính số lượng bị can do Công an các địa phương khởi tố). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kê biên tài sản và tạm giữ số tiền được các bị can tự giác trả lại, nộp cho cơ quan điều tra với tổng số tiền là 1.700 tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm, vì có nhiều cán bộ đảng viên liên quan đến vụ án này nên ngày 20/10 vừa qua, Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tho đó chủ trương xử lý chia ra làm 3 trường hợp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Liên quan đến vụ Việt Á, đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an các tỉnh đã khởi tố trên 100 bị can, trong đó có tới 3 ủy viên Trung ương Đảng, gồm các ông: Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế); Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương).

Khởi tố 3 ‘trợ lý’ của bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 1/12, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét chỗ ở, tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Mai Nhi (39 tuổi, Trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (30 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (28 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quá trình điều tra, công an xác định các bị can này có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân của một số cá nhân, nghệ sĩ.

Tại các buổi phát trực tiếp, bà chủ khu du lịch Đại Nam có những phát ngôn liên quan về đời tư, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự một số người như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) v.v.