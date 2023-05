Thời sự 24 giờ: Đã khởi tố bao nhiêu bị can hai vụ Việt Á và 'chuyến bay giải cứu'?

Tại bệnh viện, Nguyễn Phúc Hồng Ân (22 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt) - mẹ của cháu C. khai bị cô gần nhà đánh cách đây một tuần. Tuy nhiên, thấy bé gái bị thương bất thường, lãnh đạo BV đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt đã tới bệnh viện thăm cháu bé và yêu cầu phía công an làm rõ sự việc. Công an TP Đà Lạt sau đó xác định bé gái nhập viện do bị bạo hành và nghi can trong vụ việc là Trần Hoài Thương.

Tại cơ quan điều tra, Trần Hoài Thương khai nhận, từ khi Ân đưa cháu C. về chung sống với mình tại nhà trọ, Thương đã nhiều lần hành hạ cháu bé sau khi đã sử dụng ma túy đá, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Công an TP Đà Lạt đã khởi tố, bắt giam Thương để điều tra tội giết người.

Thi tốt nghiệp THPT: Phó Thủ tướng yêu cầu chống gian lận công nghệ cao

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có chỉ thị yêu cầu Bộ GD-ĐT cùng một số đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Theo đó, Bộ G-ĐT ngoài việc ban hành các văn bản, cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức kỳ thi đúng quy định, chính xác, an toàn; phối hợp với Bộ Công an, các địa phương phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi; tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi và tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

