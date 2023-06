Thời sự 24 giờ: Đã bắt 62 đối tượng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Bộ Công an đánh giá vụ việc nói trên là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.

Xem thêm: Lời kể của người dân dũng cảm cứu cán bộ Công an xã ở Đắk Lắk

Theo ghi nhận, hiện tình hình tại 2 xã xảy ra vụ việc và toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại bình thường như trước ngày 11/6. Tại UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur hiện đang khắc phục sửa chữa những hư hại để sớm trở lại làm việc, phục vụ người dân địa phương.

Xem thêm: Tài xế rùng mình khi 2 lần thoát chết ngoạn mục trong vụ tấn công ở Đắk Lắk

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, “lực lượng công an đang tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, theo đúng quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh, trật tự; chỉ đạo, rà soát toàn bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh”.

Khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Sáng 17/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Đây là cao tốc trục ngang dài nhất miền Tây, tổng mức đầu tư gần 45.000 tỷ đồng.

Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.