Thời sự 24 giờ: Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng bị đề nghị 20 năm tù; Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

Xem thêm: Đề nghị tuyên y án chung thân với cựu cán bộ Bộ Y tế

Khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ giao gas, giấu xác trong bể nước suốt 13 năm

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố Bùi Trung Thành (SN 1993, trú thôn 5, xã Lại Xuân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) về hành vi "Giết người". Thành là kẻ sát hại người phụ nữ giao gas để cướp tài sản, giấu xác dưới bể nước thải 13 năm trước.

Đối tượng Bùi Trung Thành. Ảnh: VTC News

Cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu để khởi tố bổ sung vụ án, bị can đối với Bùi Trọng Thành về hành vi "Cướp tài sản".

Xem thêm: Khởi tố kẻ sát hại người phụ nữ giao gas, giấu xác trong bể nước suốt 13 năm

Ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 26/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13, bổ sung quyết định khởi tố bị can số 05 đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật hình sự.

Ô ng Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: VTC News

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là diễn biến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thụ lý. Ngày 14/11/2023, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường "quắt", trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về tội cưỡng đoạt tài sản. Cường là đối tượng hình sự, có 3 tiền án.

Xem thêm: Trục lợi hàng trăm nghìn USD, ông Lưu Bình Nhưỡng bị khởi tố thêm tội danh