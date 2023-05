Thời sự 24 giờ: Cộng điểm cho con của người tham gia cách mạng trước 1945 là lỗi thời

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ phát hiện tay chân bị đốt cháy trong túi xách ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, Phòng Trọng án thuộc Cục CSHS Bộ Công an đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an TP Tân Uyên khẩn trương điều tra vụ phát hiện chiếc túi xách bị cháy xém, bên trong chứa 2 đoạn tay và 2 đoạn chân người, tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Xem thêm: Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ tay chân bị đốt cháy trong túi xách ở Bình Dương

Khu vực phát hiện túi xách bị cháy.

Xem thêm: Phát hiện thêm 2 bàn tay trong vali chứa bàn chân người bị đốt cháy

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an cũng xác định hình dạng chiếc túi xách chứa các phần thi thể, thông báo rộng rãi để người dân tố giác nếu phát hiện trường hợp nghi vấn. Tử thi có đặc điểm là nữ giới, chiều cao từ 1,55 - 1,59m, khoảng 30 – 35 tuổi, thời gian tử vong khoảng từ ngày 14/5. Trên bàn tay của thi thể có gắn 2 móng tay giả và thu giữ túi xách du lịch màu đỏ đã bị cháy.

Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân. Cơ quan công an cũng đã phát đi thông báo về các đặc điểm nhận dạng.

Móng tay giả trên bàn tay được thu giữ.

Các trường hợp mất tích, đột ngột nghỉ việc… được công an phát thông báo tìm kiếm tới các doanh nghiệp, địa phương để làm rõ vụ người phụ nữ bị phân xác.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũng cho hay, nếu người dân cung cấp thông tin có giá trị cho cơ quan điều tra liên quan đến vụ án này sẽ được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.