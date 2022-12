Thời sự 24 giờ: Công an vào cuộc vụ ông Nguyễn Viết Dũng đánh nữ caddie nhập viện.

Xem thêm: Tại sao nên lắp hệ thống camera lùi cho xe ô tô

Về cơ bản, Bộ Giao thông Vận tải đồng thuận với đề xuất của Bộ Công an. Nội dung góp ý của Bộ Giao thông Vận tải đã được Bộ Công an tiếp thu trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Trật tự An toàn Giao thông, đã trình Quốc hội xem xét thông qua".

Ông Ngọc nhận định, việc trang bị thêm các tính năng an toàn trên xe nhằm tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn như camera lùi, các hệ thống an toàn bị động, an toàn chủ động.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ Vận tải cho rằng, cần xây dựng lộ trình, lấy ý kiến rộng rãi của những chủ thể liên quan, đánh giá hiệu quả và sự đáp ứng về công nghệ của nhà sản xuất xe; tính toán chi phí phát sinh của doanh nghiệp; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, hiệu quả.

Metro Bến Thành - Suối Tiên sắp chạy thử đoạn trên cao

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (Maur) cho biết hiện nay nhà thầu Hitachi (Nhật Bản) đang chuẩn bị mọi công tác để phục vụ vận hành chạy thử nghiệm đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên (metro số 1) vào ngày 21/12. Việc thử nghiệm chạy đoàn tàu đầu tiên diễn ra trong 1 ngày do nhà thầu Hitachi (Nhật Bản) phụ trách từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái.

Trước khi chạy, nhà thầu sẽ phải kiểm tra, thử nghiệm hệ thống tiếp điện trên cao cùng trạm cung cấp điện chính. Tàu chạy với tốc độ 5km/h, sau đó tăng lên tối đa 20km/h. Song song với đó, tàu cũng dừng đón trả khách tham gia thử nghiệm ở ga Suối Tiên hoặc Bình Thái.

Được biết, tốc độ thiết kế đoạn trên cao đạt tối đa 110km/h. Sau khi hoàn tất chạy thử từ ga Suối Tiên đến Bình Thái, tàu metro số 1 sẽ tiếp tục thử nghiệm ở các đoạn khác vào tháng 1/2023 cùng với thử nghiệm hệ thống bảo vệ tàu tự động ATP (có tín hiệu).