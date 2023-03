Thời sự 24 giờ: Công an truy tìm người đàn ông ép bé 3 tuổi hút ma túy đá

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tensicare do Công ty TNHH Nature Origin (địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) công bố, đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm. Các website trên quảng cáo viên sủi Tensicare có công dụng hỗ trợ giúp làm giảm các biểu hiện chóng mặt, đau đầu, hỗ trợ giúp ngừa nguy cơ tăng huyết áp, giúp bảo vệ thành mạch,...

Nutrizabet do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TCG Việt Nam (địa chỉ: Tầng 1, số 44 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) công bố, đăng ký nội dung quảng cáo và chịu trách nhiệm sản phẩm. Trên các website do Cục An toàn thực phẩm nêu tên trong bản thông báo, Nutrizabet được quảng cáo là sữa hạt tiểu đường; hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường...

Thêm một công ty bị điều tra về hành vi ‘đòi nợ khủng bố’

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố và một số địa phương khác.

Xem thêm: Bên trong căn nhà hơn 30 người Malaysia, Indonesia tổ chức lừa đảo

Xem thêm: Bị khủng bố đòi nợ vay tiền qua app, phải xử lý ra sao

Cảnh sát xác định Công ty TNHH Mua bán nợ DSP, địa chỉ: Tầng 4, Chung cư Lữ Gia, số 70 Lữ Gia (P.5, Q.11, TP HCM), mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả.

Xem thêm: Chiêu thức của trùm đòi nợ thuê cho OCB, SHB và Mirae Asset

Sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ Công ty Mirae Asset, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay, người thân, đồng nghiệp của khách vay vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật rồi đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép buộc người vay phải trả tiền.

Xem thêm: Nở rộ đòi nợ 'khủng bố'

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã từng vay tiền hoặc cá nhân không vay tiền nhưng bị các đối tượng gọi điện, nhắn tin, nhắc nợ, chửi bới, đe dọa... liên quan đến Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, Công ty TNHH Mua bán nợ DSP đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tố giác, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án.