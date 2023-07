Thời sự 24 giờ: Công an TP. Hà Nội: vụ 'bắn nhầm' dê là không chấp nhận được

Sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 30/6, TAND TP.HCM đã tuyên án 67 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị khác.

HĐXX nhận định bị can đầu vụ là Trịnh Tiến Dũng (bỏ trốn sang Mỹ và đang bị truy nã) cùng đồng phạm làm giả CMND để thành lập các công ty "ma"; sản xuất hàng giả là các linh kiện điện tử như RAM, chip. Từ đó, Dũng và đồng phạm sử dụng các công ty "ma" để xuất nhập khẩu quay vòng, nâng khống giá trị hàng hóa, tạo dòng tiền nhằm vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới gần 1.760 tỉ đồng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 537 tỉ đồng thuế GTGT.

Trong nhóm bị cáo là cựu cán bộ Cục Thuế TP.HCM, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, có hành vi chỉ đạo, ký các quyết định để hoàn thuế cho Công ty Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỉ đồng, bị tuyên 4 năm tù. 10 cấp dưới của bị cáo Hạnh cùng tội danh "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" bị tuyên từ 3 năm tù treo đến 3 năm tù.

Trong nhóm bị cáo là nhân viên của Trịnh Tiến Dũng và các bị cáo thuộc các Công ty Thuduc House, Công ty Hoàng Nam Anh, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Hoàn Tiên 28 năm tù, cựu Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (47 tuổi) 6 năm tù.

Về phần dân sự, HĐXX buộc Thuduc House phải hoàn trả cho Cục Thuế TP.HCM số tiền 365 tỉ đồng, buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải bồi thường cho Cục Thuế TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai. Một số bị cáo phải bồi thường cho Thuduc House hàng chục tỉ đồng...

Cựu trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế An Giang bị bắt vì liên quan 'trùm buôn lậu' Mười Tường

Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Văn Tấn, cựu Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an tỉnh An Giang.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Viện KSND Tối cao cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Trí (cựu điều tra viên, là thuộc cấp của ông Tấn). Ông Tấn và Trí bị điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

UBKT Tỉnh ủy An Giang kết luận, ông Hồ Văn Tấn đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Trước đó, năm 2022, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Tài - phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang - để điều tra cũng về tội danh trên.

Cuối năm 2018, Bộ Công an đã bắt quả tang và tạm giữ bốn ghe cùng toàn bộ hàng hóa nhập lậu là 1.397 bao đường cát, 106 bao chứa quần áo, giày, túi xách, mũ, tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên 1 tỉ đồng do Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu.

Sau đó, vụ án được chuyển về PC03 tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Do có quan hệ họ hàng với Mười Tường nên Tài đã chỉ đạo điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Còn thượng tá Hồ Văn Tấn - trưởng Công an huyện An Phú - cũng được điều động về giữ chức trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang nhưng không xử lý vụ án đúng theo quy định, mà bỏ lọt tội phạm.