Thời sự 24 giờ: Công an điều tra vụ cô gái bầu 7 tháng bị hành hạ dã man, thương tích chằng chịt

Công an vào cuộc vụ cô gái bầu 7 tháng bị hành hạ dã man, thương tích chằng chịt

Trên mạng xã hội lan truyền 1 clip với nội dung đăng tải: "Hồng nhan bạc mệnh. Chị gái mang bầu hơn 7 tháng với những vết sẹo khắp người chỉ vì chọn nhầm người chồng quá tệ bạc...".

Xem thêm: Người phụ nữ mang bầu 7 tháng bị chồng bạo hành dã man

Đoạn video cũng cho thấy hình ảnh người phụ nữ chi chít sẹo trên người và lời tố của chị đã bị chồng hành hạ suốt thời gian qua chỉ vì vay tiền không được. Theo đoạn video, người phụ nữ tóc ngắn, xinh xắn tố bị chồng bạo hành khi đang mang thai.

Xem thêm: Mẹ của người phụ nữ bị chồng bạo hành khóc ngất khi thấy con tàn tạ về nhà

Sự việc được phát hiện khi người vợ bỏ trốn về quê mẹ đẻ ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Theo người phụ nữ này kể chị lấy chồng tại xã Kim Xuyên (Kim Thành, Hải Dương).

Xem thêm: Cuộc trốn chạy của người vợ bầu 7 tháng bị chồng bạo hành như thời trung cổ

Sáng 16/5, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết: Đơn vị đang xác minh, điều tra thông tin người vợ mang bầu 7 tháng tố bị chồng bạo hành tại xã Kim Xuyên.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện này, nạn nhân là chị Bùi Thị Tuyết Giao (SN 1987, nguyên quán tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); còn người chồng tên Trần Văn L.(SN 1986), thường trú tại Kim Xuyên, Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Hiện chị Giao không có mặt tại địa phương, cơ quan công an đã làm giấy mời chị Giao về để phối hợp điều tra.

Cuối năm 2022, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Công an xã Kim Xuyên đã từng xuống làm việc với chị Giao về thông tin chị bị đánh đập. Tuy nhiên khi công an xuống chị này đã từ chối hợp tác, phủ nhận việc bị đánh, thậm chí còn đề nghị công an không được can thiệp vào làm mất hạnh phúc gia đình chị”, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành cung cấp thêm.