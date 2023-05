Thời sự 24 giờ: Chuyển đơn tố cáo Manulife và SCB lên Bộ Công an

Đề nghị dừng lưu hành các vật phẩm có hình ảnh 'cờ vàng' tại Australia

Hôm 4/5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một số vật phẩm phát hành tại Australia có hình ảnh “cờ vàng”, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

"Chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc Công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh “cờ vàng”, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia".

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Chúng tôi đã trao đổi với phía Australia về việc này, đề nghị có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm này, đồng thời không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai".

Lên lịch xét xử Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm

Sáng 4/5, TAND TP.HCM cho hay, vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương) và các đồng phạm thực hiện. Hiện, TAND TP.HCM đang lên kế hoạch xét xử vụ án.

