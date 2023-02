Thời sự 24 giờ: Chưa ghi nhận công dân Việt Nam thiệt mạng vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Bộ GTVT, việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi GPLX có sự ảnh hưởng lớn đến xã hội, người dân, đơn vị vận tải, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và luôn luôn tiềm ẩn vấn đề có thể xảy ra tiêu cực trong công tác này.

Theo đó, Bộ sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX của các sở GTVT. Đoàn kiểm tra số 1 do Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và Trung tâm Công nghệ thông tin. Vụ Vận tải chủ trì đoàn kiểm tra số 2. Đoàn số 3 do Cục Đường bộ Việt Nam phụ trách.

Ngoài ra, hoạt động thanh tra này cũng sẽ phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại, vi phạm (nếu có); Đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Các hoạt động thanh tra trên được Bộ GTVT yêu cầu phải hoàn thành trong tháng 4-2023.

Khởi tố thuyền trưởng vụ chìm cano làm 17 người chết

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (53 tuổi, trú khối Phước Trạch, phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can với thuyền trưởng Lê Sen.

Trước đó, sáng 26/2/2022, ca nô QNa 1152 của Công ty Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng chở 38 người (35 hành khách và 3 lái ca nô) xuất phát từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại đi tham quan đảo Cù Lao Chàm.

13 giờ 45 cùng ngày, ca nô QNa 1152 chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Đến khu vực cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông, ca nô bị chìm, hậu quả làm 17 người chết.

Lực lượng cứu nạn cứu vớt và đưa vào bờ 35 nạn nhân, 4 người mất tích. Trong 2 ngày 27-28/2, thi thể 4 nạn nhân mất tích được tìm thấy.