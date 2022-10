Thời sự 24 giờ: Chủ tịch HĐQG Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Ngân hàng NN cam kết bảo đảm quyền lợi khách hàng ngân hàng SCB

Do lượng khách hàng đến giao dịch rất đông trong chiều ngày 7/10 và sáng 8/10, trong đó, nhiều khách hàng rút số tiền lớn mà không báo trước nên ngân hàng phải bổ sung nhân sự để phân luồng khách hàng đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ đến một số phòng giao dịch tập trung đông người để đảm bảo an ninh, an toàn trật tự địa bàn.

Tại cuộc họp báo chiều 8/10 về hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau vụ việc bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số người liên quan bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm vì có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông, ông Hoàng Minh Hoàn - Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành SCB cho biết đã rà soát và khẳng định Công ty Đầu tư An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan cũng không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB. Do đó, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của SCB.

"UBCKNN khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành và hoạt động bình thường. Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý đã, đang chỉ đạo sát sao để tập trung các giải pháp hỗ trợ TTCK phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững" - thông báo của cơ quan quản lý nhấn mạnh.

UBCKNN khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh, phân tích cụ thể rủi ro và tiềm năng cơ hội trên thị trường chứng khoán để ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 7/10, trong đà giảm sâu của thị trường, các chỉ số chứng khoán tiếp tục lao dốc rất mạnh, hoạt động bán tháo kích hoạt trên diện rộng nhấn chìm hàng trăm mã cổ phiếu trong sắc đỏ (giảm giá) và xanh da trời (giảm sàn).

Chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới trong phiên 7/10 và đã giảm hơn 30% so với đầu năm. Cụ thể, VN-Index mất 38,61 điểm tương ứng 3,59% còn 1.035,91 điểm, có thời điểm trong phiên đã xuyên thủng ngưỡng 1.030 điểm.

Như đã thông tin, tối ngày 7/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố và khám xét nơi làm việc đối với 2 cán bộ thuộc đội PCCC Công an TP Thuận An về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết.

Các bị can là Nguyễn Duy Linh, nguyên là trung tá, đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH và bị can Nguyễn Văn Võ, nguyên là đại úy, cán bộ đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thuận An.

Theo công an Bình Dương, trong qua trình mở rộng điều tra vụ cháy Karaoke An Phú, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định vụ cháy xảy ra có phần lỗi trách nhiệm của người trực tiếp quản lý an toàn phòng cháy, chữa cháy. Từ đó, đã khởi tố các bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với hai bị can trên.