Thời sự 24 giờ: Chốt lịch xét xử vụ AIC hối hộ lãnh đạo tỉnh Đồng Nai

Tháng 9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an triệt phá tập đoàn lừa đảo Alibaba. Bằng các thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.

Hôm nay, Trung tâm Y tế dự phòng phun thuốc khử khuẩn toàn trường. Giáo viên cùng cán bộ cũng dọn dẹp, làm sạch phòng học trước khi các em tới trường. Bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa, dinh dưỡng sẽ được mời tới trường theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cho học sinh.

Xem thêm: Chưa rõ nơi cung cấp nguyên liệu suất ăn

Trường Ischool tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh vào hôm 17/11. Món cánh gà chiên nhiễm khuẩn đã khiến hơn 600 học sinh bị ngộ độc. Tới ngày 23/11, xác định có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường.

Xem thêm: Nhà trường nói về việc cung cấp suất ăn

Sau vụ ngộ độc tuần trước, nhiều phụ huynh đã có ý kiến gửi tới trường, yêu cầu dọc hành lang, khu vực công cộng phải được lắp camera. Trường phải bố trí bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng, chuyên khoa tiêu hóa túc trực để khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe cho bọc sinh ít nhất trong 6 tháng.

Rét đậm, rét hại ở miền Bắc, mưa lớn ở miền Trung và Nam Bộ đầu tháng 12

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 29-30/11, một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông sẽ tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất đầu mùa nên tại miền Bắc từ khoảng chiều tối và đêm 29 đến 30/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30/11, miền Bắc trời chuyển rét, riêng thời kỳ từ 1-3/12 vùng núi và trung du trời rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày chỉ từ 13-15 độ C), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C). Sau đó, khoảng ngày 5-6/12, khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rải rác.

Thủ đô Hà Nội khoảng 30/11 sẽ có mưa dông. Những ngày đầu tháng 12, trời nhiều ngày có mưa nhỏ, nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 15-17 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C.

Tại các tỉnh miền Trung, sự kết hợp giữa không khí lạnh mạnh và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng khắp khu vực những ngày đầu tháng 12. Nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và sạt lở, lũ quét ở vùng núi.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày đầu tháng 12 thời tiết khá xấu. Dự báo từ 2-4/12, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, từ ngày 5-6/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.