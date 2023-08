Thời sự 24 giờ: Chính phủ yêu cầu báo cáo vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 'thất thủ'

- Thanh kiểm tra việc tổ chức tuyển sinh (cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, thành phần hội đồng thi, các ban hội đồng thi, hình thức tổ chức thi...). Bên cạnh đó là kiểm tra việc thực hiện quy định về ra đề thi, in, sao, bảo mật, giao, nhận, vận chuyển, bảo vệ đề thi cùng công tác chấm thi liệu có đúng theo quy định.

Thuốc phenobarbital do Công ty cổ phần phẩm Trung ương CPC1 nhập khẩu từ nhà sản xuất Incepta Pharmaceutical Ltd (Bangladesh) về Việt Nam và cung ứng ngay cho các bệnh viện chuyên khoa nhi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM phục vụ công tác điều trị bệnh tay chân miệng. Nguồn thuốc này đã đứt từ cuối năm 2020, Sở Y tế TP.HCM đã họp và thống nhất chọn lựa các thuốc an thần khác tạm thay thế hiện có trên thị trường như Diazepam, Midazolam… trong thời gian chờ đợi các doanh nghiệp dược Việt Nam tìm nguồn cung ứng.

Theo Sở Y tế TP.HCM, phenobarbital là thuốc điều trị quan trọng có trong phác đồ điều trị tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành. Thuốc phenobarbital có thể dùng bằng đường uống hay đường tiêm, ưu tiên dạng tiêm khi bệnh nhân nặng.

Phenobarbital sử dụng cho trẻ em với nhiều ưu điểm và ít tác dụng phụ và đã được các bác sĩ quen sử dụng cho bệnh nhi từ rất lâu. Trong bệnh tay chân miệng, phenobarbital có vai trò cắt các cơn co giật kéo dài và dự phòng các tái phát co giật.

Người dân 'phản ánh gay gắt' việc khó tích hợp bằng lái xe vào VNeID

Sở GTVT TP. HCM vừa có văn bản gửi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) về việc tích hợp bằng lái xe vào ứng dụng VNeID của người dân.

Cụ thể, nhiều người dân đã phản ánh tình trạng không thể tích hợp giấy phép lái ô tô hay xe máy trên hệ thống VNeID, mặc dù tra cứu dữ liệu các giấy phép lái xe (GPLX) này đã hiển thị trên hệ thống dữ liệu của Cục Đường bộ Việt Nam.

Nhiều trường hợp nhận được thông báo: "Hệ thống quản lý thông tin giấy phép lái xe do Bộ GTVT quản lý đã trả kết quả không đạt với thông tin giấy phép lái xe của bạn với lý do Không tìm thấy hạng GPLX mà công dân đã tích hợp. Để có thể tích hợp thông tin GPLX, bạn vui lòng liên hệ cơ quan cấp GPLX để bổ sung, hoàn thiện thông tin GPLX của bạn".

Sở GTVT đề nghị C06 phối hợp với Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để thống nhất các trường hợp giấy phép lái xe chưa tích hợp được và có văn bản hướng dẫn sở GTVT địa phương để người dân thực hiện đúng quy định.

Sở GTVT TPHCM cũng đề nghị điều chỉnh nội dung thông báo trên hệ thống VNeID cho phù hợp trong thời gian hệ thống dữ liệu giữa Bộ Công an và Bộ GTVT chưa hoàn thiện để tránh gây hiểu nhầm rằng giấy phép lái xe không đồng bộ nên không tích hợp được lên ứng dụng VNeID.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thời gian qua đã xác thực thành công và hiển thị trên ứng dụng VNeID 31,3/55,6 triệu giấy phép lái xe gồm cả ô tô và xe máy.

Hiện, khoảng 24,3 triệu bằng lái chưa được xác thực và hiển thị. Trong đó, 3,6 triệu bằng lái chưa được đồng bộ với dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, khoảng 20 triệu bằng lái bằng giấy bìa (chủ yếu là bằng lái xe máy) được cấp từ năm 1995 đến tháng 7/2013 chưa được xác thực.