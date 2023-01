Thời sự 24 giờ: Chìm tàu cá chở 13 ngư dân tại Bình Thuận

Ngày 26/1, tàu cá BTh 83165 Ts có 13 thuyền viên do anh Phạm Văn Tiến (SN 1990) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Cảng La Gi lúc 5 giờ ngày 25-1 (tức Mùng 4 Tết) do gặp sóng to, gió lớn và bị chìm, hiện còn 2 người mất tích chưa tìm thấy

Chìm tàu cá chở 13 ngư dân, đang tìm kiếm 2 người còn mất tích UBND Thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết, ngày 26/1, tàu cá BTh 83165 Ts có 13 thuyền viên, do anh Phạm Văn Tiến (SN 1990) làm thuyền trưởng, xuất bến tại Cảng La Gi lúc 5 giờ ngày 25-1 (tức Mùng 4 Tết). Sau khi xuất cảng khoảng 3 giờ và trong lúc hành nghề cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng Nam thì tàu gặp sóng to, gió lớn và bị chìm. Xem thêm: Tết Quý Mão 2023: Tai nạn do pháo nổ tăng cao so với Tết năm ngoái Ngay sau đó, các tàu cá tàu cá hoạt động gần đó đã cứu vớt 8 thuyền viên. Trong sáng 26-1, 2 thuyền viên khác được tìm thấy và hiện còn 2 thuyền viên mất tích. Hai ngư dân mất tích là Nguyễn Văn Phương (SN 1994, trú phường Đức Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Võ Phi La (SN 1975, trú huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Người dân bắt đầu trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Sau những ngày nghỉ Tết, từ sáng mùng 5, hàng nghìn người bắt đầu trở lại các thành phố lớn để bắt đầu một năm mới làm việc và học tập. Theo ghi nhận tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) lúc 3h, xe khách từ các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk… liên tục cập bến. Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết có khoảng 4.000 - 5.000 khách cập bến trong ngày mùng 5 Tết. Hành khách tại Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh) lúc 3 giờ sáng ngày mùng 5 Tết Qúy Mão. Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết lượng khách cập bến hôm nay khoảng từ 3.000 - 4.000. Dự kiến khách quay trở lại TP.HCM tại bến cao nhất vào mùng 7 tháng Giêng. Lượng khách cập bến tại Bến xe Miền Tây đạt khoảng 25.000 - 30.000 lượt. Trên quốc lộ 1 hướng Long An về huyện Bình Chánh, hàng nghìn người từ các tỉnh miền Tây cũng chạy xe máy quay trở lại TP.HCM sau Tết. Lượng phương tiện lưu thông tại cửa ngõ phía tây TP.HCM tăng cao nhưng không xảy ra ùn ứ. Người dân ở các tỉnh bắt đầu đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tại Hà Nội, các bến xe đông đúc với mật độ giao thông liên tục tăng cao khi người dân từ các địa phương trở về Thủ đô. Bến xe Giáp Bát dự kiến đón khoảng 600 chuyến xe chở người dân từ các tỉnh quay trở lại Hà Nội. Bến xe phối hợp với các đơn vị xe buýt tăng cường thêm 200 lượt xe/ngày phục vụ người dân. Tân Sơn Nhất đón gần 145.000 khách ngày mùng 5 Tết Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 26/1 (mùng 5 Tết Quý Mão) sân bay này sẽ có 913 lượt cất/hạ cách. Ước tính, có 144.871 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó, chiều đi đạt hơn gần 56.000 người, chiều đến 89.000 người. Như vậy, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay lại phá kỷ lục vừa mới xác lập hôm qua (mùng 4 Tết) với 137.00 khách, trong đó, chiều đi đạt hơn 60.000 người, chiều đến 77.000 người. So với ngày mùng 4 Tết, lượng khách qua sân bay tăng gần 8.000 khách (chủ yếu khách quốc nội). Sân bay Tân Sơn Nhất ken đặc người ngày mùng 5 Tết. Theo lãnh đạo Cảng vụ hàng không Miền Nam, năm nay lượng khách đi lại tăng kỷ lục nhưng chưa ghi nhận tình trạng quá tải như mọi năm. Các đơn vị đã chuẩn bị kỹ cho việc triển khai trực tại Trung tâm kiểm soát khai thác sân bay nên xử lý rất nhanh những bất cập trong khâu phục vụ đón khách, làm thủ tục, soi chiếu an ninh, băng chuyền hành lý. Bên cạnh đó, sân bay Tân Sơn Nhất cũng lần đầu triển khai hệ thống tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng (tia.vietnamairport.vn) giúp hành khách chủ động tra cứu thông tin chuyến bay khi làm thủ tục. Nhộn nhịp lễ hội đầu Xuân Tại chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), ngay từ sáng sớm ngày mồng 5 Tết, hàng dài các phương tiện tham gia giao thông nối đuôi nhau đến thăm. Xem thêm: Du khách sốc nhiệt vì gió lạnh 4 độ C ngày Tết ở cổng trời Quản Bạ Theo Ban Quản lý chùa Tam Chúc, riêng ngày mùng 4 Tết, số lượng du khách, phật tử đến tham quan, chiêm bái khoảng một vạn người. Số lượng người sáng nay đến chùa Tam Chúc dù chưa thống kê nhưng dự đoán cao hơn ngày hôm qua. Xem thêm: Hào hùng hội Gò Đống Đa tưởng nhớ chiến thắng của vua Quang Trung Theo ghi nhận của Tiền Phong, đúng như dự báo, dù mùng 6 Tết Nguyên đán lễ hội chùa Hương mới khai hội nhưng từ sáng mùng 5 Tết, khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) đã đón lượng lớn khách thập phương đến vãn cảnh, cầu may. Xem thêm: Đầu Xuân xem "dân cày" tranh tài đấu vật Lối lên chùa Thiên Trù đông kín người trong mùng 5 Tết Nguyên đán. Do lượng khách đông, việc chờ đợi cáp treo mất khá nhiều thời gian. Vì thế nhiều du khách chọn đi bộ từ chùa Thiên Trù đến động Hương Tích. Hiện nay tại suối Yến có khoảng 7000 đò hoạt động phục vụ chuyên chở khách tham quan. Để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham dự ngày khai hội chùa Hương vào mùng 6 Tết Nguyên đán (ngày 27/1), lực lượng công an thành phố Hà Nội được điều động tăng cường từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán tại khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn. Xem thêm: Mất một giờ mới nhích được 500 m lên chùa Hương Năm 2023, BQL khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn triển khai sử dụng vé ra vào điện tử và dịch vụ xe điện phục vụ du khách. Việc phát hành vé điện tử góp phần giảm thiểu lượng rác thải từ vé giấy. Sáng mùng 5 Tết, lễ hội Gò Đống Đa diễn ra trong không khí hào hùng tưởng nhớ người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ. Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Dự báo, khoảng đêm 26/1 ngày mai 27/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Từ ngày 27/1 (mùng 6 Tết), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; từ ngày 28/1 khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ. Từ ngày 27-28/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 28-30/1, khu vực Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.