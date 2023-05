Thời sự 24 giờ: Cần thận trọng đưa môn Ngữ văn vào xét tuyển ngành Y

Xem thêm: Cục Quản lý Dược cần đề xuất giải pháp cụ thể giải quyết vấn đề thiếu thuốc hiếm

Cục Quản lý Dược cũng đang họp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nghiên cứu về cơ chế tồn trữ của WHO và làm sao để có sự liên thông giữa việc tồn trữ thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung ở Việt Nam cũng như các nước xung quanh khu vực, cũng như các kho của WHO.

Hiện nay, căn cứ pháp lý về thuốc hiếm cơ bản đã đầy đủ. Cục Quản lý Dược đã có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước cần chủ động trong công tác xây dựng nhu cầu, dự báo tình hình dịch bệnh, cũng như dự trù số lượng cần thiết và mua sắm thuốc đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, đặc biệt với các thuốc hiếm.

Dự kiến tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non lên 10%

Trong phiên họp toàn thể của UB Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn Bộ nhiều lần làm việc với Bộ Nội vụ và trong phạm vi điều kiện có thể, hai bên thống nhất tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non lên 10%, bậc tiểu học 5%.

Hiện phương án đang chờ Bộ Tài chính cho ý kiến. Ông mong các đại biểu ủng hộ tại diễn đàn của Quốc hội, để giáo viên được tăng như phương án trên, đảm bảo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục.

Bộ trưởng cũng cho biết sắp tới ngành Giáo dục sẽ thực hiện đánh giá giai đoạn 3 năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2023; chuẩn bị đủ sách giáo khoa cho năm học mới, thẩm định sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12.

Ngoài ra còn xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29… Do đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn, các đại biểu Quốc hội tiếp tục ủng hộ, chia sẻ với ngành.

