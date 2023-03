Thời sự 24 giờ: Bộ GD&ĐT cấm giáo viên dạy thêm học sinh của chính mình

Liên quan đến hàng loạt vụ lừa “con đang cấp cứu” khiến nhiều phụ huynh học sinh tại TP. HCM mất tiền, nhiều nghi ngờ dữ liệu thông tin cá nhân của phụ huynh và học sinh bị rò rỉ, chiều 9/3, tại họp báo cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định việc lộ dữ liệu là không thể.

Theo ông Minh, dữ liệu của ngành giáo dục được quản lý bằng quy chế. Sở phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, đăng nhập bằng tài khoản, có dấu vết trên hệ thống.

Do đó, ông cho rằng không có chuyện các vụ lừa chuyển tiền với kịch bản con đang cấp cứu ở bệnh viện vừa qua liên quan đến việc sử dụng dữ liệu từ ngành, đồng thời nhấn mạnh một thực tế là sở quản lý dữ liệu rất chặt.

Sở GD-ĐT TP.HCM đã phối hợp với nhà trường, phụ huynh để kiểm chứng, từ đó nhận thấy thông tin không khớp với thông tin sở quản lý.

Ông Minh khẳng định và khuyến cáo phụ huynh cần cẩn trọng khi xem những thông tin trong một số nhóm, group hoặc các trang mạng.

Cũng tại buổi họp báo, thượng tá Lê Mạnh Hà, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, nói rằng thông tin học sinh có thể lộ lọt qua nhiều cách, có thể do lỗ hổng bảo mật, dữ liệu do các đơn vị doanh nghiệp, cửa hàng thu thập, bán lại thông tin cá nhân cho bên khác.

Công an thành phố đánh giá chung là thông tin từ cơ quan Nhà nước bảo mật có yêu cầu cao hơn. Tuy nhiên, kết quả cụ thể còn cần có quá trình điều tra, xác minh, làm rõ.