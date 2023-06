Thời sự 24 giờ: Bộ Công an thông tin kết quả điều tra, lấy lời khai ban đầu vụ nổ súng tấn công trụ sở xã ở Đắc Lắc

Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắc Lắc: ‘vụ việc có tổ chức, manh động, liều lĩnh, man rợ’

Chiều 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh, lấy lời khai ban đầu trong vụ một số đối tượng dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Xem thêm: Người dân đi làm, đường sá đông trở lại sau vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk

Trung tướng Tô Ân Xô.

Xem thêm: Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Khẩn trương sửa chữa trụ sở xã

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, Bộ Công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Nhóm đối tượng này đã bắn chết Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ Công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác.

Xem thêm: Chiến sĩ công an 3 tiếng ôm vết thương trong rẫy

Khi xông vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá Ủy ban nhân dân xã; trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã.

Xem thêm: Hiện trường trụ sở xã ở Đắk Lắk bị nhóm đối tượng tấn công, đốt phá

Qua lấy lời khai ban đầu, số này khai “Chúng nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và Công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn”.