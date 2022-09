Thời sự 24 giờ: bí ẩn nhiều thi thể trôi dạt vào Phú Quốc, Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm vụ công an đánh hai thiếu niên tại Sóc Trăng

Cả hai sau đó đem thi thể cháu bé đến thiêu tại vườn của Quang ở xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chứ không phải là ở đoạn đường vắng huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) như những lời khai trước đó.

Khi bàn giao tro cốt cho gia đình ông N.H.N. ông Quang bỏ ra khoảng 250 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho cháu N.L.M.Q. Đồng thời dàn xếp bồi thường cho gia đình ông N.H.N. số tiền 5 tỉ đồng và đã nhờ bà Bích chuyển cho gia đình ông N.H.N. 800 triệu đồng và hẹn từ 1 đến 2 tháng sau sẽ trả hết.

Nhưng sau đó ông Quang không có tiền trả, thỏa thuận không thành nên gia đình ông N.H.N. đã chuyển trả lại cho Quang số tiền 800 triệu đồng.

Trước đó, VKSND tỉnh Lâm Đồng VKSND tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang (45 tuổi, thường trú tỉnh Thừa Thiên - Huế) và bà Cao Thị Thu Bích (tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “xâm phạm thi thể”.

Ông Lê Minh Quang bị tàn tật còn bà Cao Thị Thu Bích đang mang thai nên được các cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Học sinh của hơn 380 trường học ở Nghệ An, Hà Tĩnh phải nghỉ học vì mưa lũ

Do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão Noru, trong hai ngày qua nhiều huyện thuộc hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa to, có nơi rất to và dông, gây ngập úng trên diện rộng. Hơn 380 trường học ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phải cho học sinh tạm nghỉ do mưa lũ.

Hiện lũ trên các sông ở Thanh Hóa, sông Cả (Nghệ An) và hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) đang lên. Dự báo từ nay đến 1-10, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn và khả năng kéo dài tới ngày 3-10.