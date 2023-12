Thời sự 24 giờ: Bắt Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải vì tội Nhận hối lộ; chủ chung cư Carina bị đề nghị mức án 8-9 năm tù

Trước nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng lực lượng CSGT khi kiểm tra nồng độ cồn chỉ sử dụng một ống thổi để đo nhiều người gây mất vệ sinh, nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm, cán bộ CSGT ở TPHCM đã làm rõ vấn đề này.

CSGT phủ nhận việc sử dụng một ống thổi đo nồng độ cồn cho nhiều người. Ảnh: Dân Trí

Theo lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông có kế hoạch từ Công an TPHCM. Trước khi đi làm, các tổ được triển khai kiểm tra nồng độ cồn sẽ chuẩn bị đầy đủ máy đo và máy in kết quả, ống thổi. Tại chốt, khi các tài xế được CSGT mời vào kiểm tra, mỗi người được đo một ống. CSGT đo xong, ống này cũng bỏ.

Trong trường hợp tài xế không chấp nhận kết quả mà muốn đo thêm lần thứ hai CSGT sẽ tiếp tục sử dụng ống mới.

"Không có chuyện CSGT sử dụng một ống thổi để đo nhiều người. Thông tin CSGT dùng một ống đo hàng trăm người lan truyền trên mạng xã hội là không đúng. Tài xế đã từng được CSGT kiểm tra nồng độ cồn sẽ nắm rõ quy trình này", vị này nói.

Hai chợ tiền tỷ ở TP Thủ Đức hoang tàn sau nhiều năm bỏ phí

Chợ Tân Phú và Phú Hữu (TP Thủ Đức), TPHCM được đầu tư tiền tỷ nhưng sau nhiều năm bỏ hoang nay chỉ còn là một khối bê tông xám xịt, nhếch nhác.

Chợ Tân Phú. Ảnh: Dân Trí

Chợ Tân Phú (phường Tân Phú, TP Thủ Đức) được xây dựng vào năm 2004 và bị bỏ hoang gần hai chục năm nay. Chợ được xây dựng với kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng và đi vào hoạt động từ tháng 5/2005. Chợ này được xây dựng trên khu đất gần 5.000m2 với quy mô 340 sạp và ki-ốt.

"Chợ nằm ở vị trí không thuận lợi, người dân sau khi đi chợ phải chạy một đoạn rất xa mới có thể vòng xe lại được, rất bất tiện. Nếu chạy ngược chiều thì bị cảnh sát giao thông xử phạt. Một ngày người ta làm không bao nhiêu mà bị phạt mấy trăm nghìn đồng thì có ai dám đến đây để đi chợ nữa", bà Mai, một người bán trong chợ cho biết.