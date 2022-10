Thời sự 24 giờ: Bắt thêm 2 người vụ 'chuyến bay giải cứu', bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam hồi phục tốt

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy Karaoke An Phú làm 32 người chết, trên mạng xã hội và trong dư luận có nhiều đồn đoán về việc cơ sở này có phần hùn cổ phần từ công an Bình Dương.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm, hầu hết các vụ án thuộc diện ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo là vụ án kinh tế nên trong quá trình tiến hành tố tụng, Bộ Công an rất chú trọng điều tra, xác minh nguồn tài chính, nguồn tiền đi đến, tài sản của đối tượng trong "vùng ngắm". Điều này được thực hiện để khi tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì số tài sản, nguồn tiền của các đối tượng đều được phong tỏa, kê biên để đảm bảo không thất thoát nguồn tiền cho người dân, Nhà nước.

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 1/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết đã bắt áp dụng biện pháp ngăn chặn và bắt tạm giam 21 bị can trong vụ “chuyến bay giải cứu” và tiếp tục mở rộng điều ra trong thời gian tới.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và Nguyễn Quang Linh, trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.

Cả hai bị can đều liên quan đến vụ ‘chuyến bay giải cứu’ mà Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Hồng Hà (SN 1964, nguyên cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản) về tội "Nhận hối lộ" và bà Nguyễn Lê Ngọc Anh (SN 1988, nguyên Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Sáng 4.10.2022, trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định không có việc công an tham gia cổ phần trong quán karaoke An Phú bị cháy làm 32 người chết.

Xem thêm: Công an Bình Dương nói 'không có chuyện cán bộ có cổ phần'

Theo ông Chính, vụ án đang được mở rộng điều tra, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm. Sau vụ cháy quán Karaoke An Phú, Công an đã ra quân tổng kiểm tra hơn 600 cơ sở karaoke, trong đó, trên 270 cơ sở vi phạm. Công an đã tạm đình chỉ trên 50 cơ sở, tổng số tiền xử phạt hơn 4 tỉ đồng.

Xem thêm: Chân dung chủ quán karaoke An Phú

Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án "Vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy" và ngày 16-9 khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.

Giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả lũ quét tại Kỳ Sơn

Sau khi cơn lũ quét kinh hoàng tràn qua huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), các lực lượng chức năng tiếp tục nỗ lực tối đa để thông xe các tuyến đường trọng điểm, ổn định cuộc sống cho người dân bị thiệt hại.

Xem thêm: Người dân đào bới tìm kiếm tài sản trong vô vọng

Cơn lũ khủng khiếp đi qua để lại những hậu quả nặng nề, đến nay theo thống kê toàn huyện Kỳ Sơn có 56 nhà bị trôi, sập hoàn toàn, 141 nhà ngập, hư hỏng nặng, 45 nhà phải di dời khẩn cấp. Việc khắc phục, ổn định cuộc sống cho bà con cần có sự chung tay của cộng đồng.

Xem thêm: Nỗ lực thông xe, ổn định cuộc sống cho người dân vùng bị lũ quét ở Kỳ Sơn