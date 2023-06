Thời sự 24 giờ: Bắt giữ toàn bộ đối tượng cầm đầu vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

Bắt giữ toàn bộ đối tượng cầm đầu vụ tấn công trụ sở xã tại Đắk Lắk

Tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023 sáng 16/6, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất trật tư an ninh tại Đắk Lắk đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Vụ việc xảy ra lúc 0h35 ngày 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc có 2 nhóm đối tượng có vũ khí, đột nhập tấn công trụ sở công an 2 xã: Ea Ktur và Ea Tiêu.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Vụ việc khiến 11 người thương vong, trong đó có 9 người chết gồm: 4 công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân, 2 công an xã bị thương; cùng 3 người dân tộc thiểu số bị khống chế làm con tin.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và truy bắt đối tượng.

Đến nay lực lượng công an đã bắt và xử lý trên 50 đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ việc. Hiện toàn bộ các đối tượng cầm đầu trong vụ việc này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và thu được nhiều vũ khí.