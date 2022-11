Thời sự 24 giờ: Bắt giam trợ lý Phó Thủ tướng vì liên quan vụ Việt Á

Bắt trợ lý Phó Thủ tướng vì liên quan vụ Việt Á

Liên quan đến vụ Việt Á, ông Nguyễn Văn Trịnh - trợ lý Phó Thủ tướng, đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Đây là vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ đã lợi dụng vị trí công tác can thiệp, tác động các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để Công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm Covid-19 trái quy định pháp luật, giúp Công ty Việt Á tiêu thụ sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 tại các đơn vị, địa phương, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Hành vi của ông Nguyễn Văn Trịnh phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh về tội danh trên.

Ông Nguyễn Văn Trịnh từng giữ Hàm Vụ trưởng - Thư ký Phó Thủ tướng, được bổ nhiệm trợ lý Phó Thủ tướng vào tháng 12/2018. Liên quan đến vụ Việt Á, đến nay Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an các tỉnh đã khởi tố trên 100 bị can.

