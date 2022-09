Thời sự 24 giờ: Bắt giam chủ quán Karaoke An Phú, khởi tố vụ sập tường làm 11 người thương vong

VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân, chủ quán Karaoke An Phú

Bắt giam chủ quán Karaoke An Phú (Bình Dương) Tối 16/9, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông này. Ông Xuân là chủ (TP Thuận An) xảy cháy tối 6/9, gây hậu quả nghiêm trọng khiến 33 người thiệt mạng. Ngăn chặn một vụ xuất lậu 1 triệu USD Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) cho biết vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ xuất lậu 1 triệu USD được nhuộm đen ra nước ngoài. ngày 15/9, qua kiểm tra trực quan từ hình ảnh soi chiếu hành lý, cán bộ hải quan thuộc Đội thủ tục hành lý xuất - Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nghi vấn và yêu cầu 2 người khách đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok - Thái Lan xuất trình hành lý để kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra cho thấy, mỗi hành khách mang theo một va li, trong đó mỗi va li có 6 cọc tiền USD phủ bằng hóa chất đen. Số ngoại tệ này gồm 12 cọc (mỗi cọc gồm 10 tét; tổng cộng 10.518 tờ tiền mệnh giá 100 USD). Khởi tố vụ án sập tường khiến 11 người thương vong Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ sập tường công trình tại Công ty Savvy Seafood Việt Nam (TX An Nhơn) làm 5 người tử vong, 6 người bị thương. Khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai từ nhiều công nhân, cơ quan điều tra nhận định bức tường của nhà máy Savvy Seafood ở KCN Nhơn Hòa đổ sập do kết cấu chịu lực không đảm bảo. Bức tường có nơi cao nhất là 15m, dài đến 38m, nhưng được xây dựng độc lập, không có tính liên kết, xây khẩu độ quá dài và cao, không đảm bảo tính ổn định công trình dẫn đến sự cố sập tường khiến 11 người thương vong. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này là do xây dựng nhà xưởng nơi đây không đúng theo thiết kế. Thiết kế yêu cầu đổ dầm xong hết mới xây tường, nhưng các dầm chưa được liên kết đã xây tường. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm theo quy định, báo cáo Thủ tướng. Bị cáo Tề Trí Dũng lĩnh thêm án 15 năm tù về tội tham ô tài sản Ngày 16/9, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Tề Trí Dũng (cựu Tổng Giám đốc IPC) 15 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp với bản án trước đó của TAND cấp cao tại TP.HCM buộc bị cáo Dũng chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sepzone Linh Trung là công ty hai thành viên trở lên, liên doanh giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đại diện phía Việt Nam là Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty IPC 100% vốn của UBND TP.HCM) góp 50% vốn bằng giá trị quyền sử dụng 60ha đất tại phường Linh Trung, quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức, TP.HCM). Thời điểm này, bị cáo Tề Trí Dũng là thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty IPC, người đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Sepzone Linh Trung. Với vai trò này, ông có trách nhiệm bảo vệ phần vốn Nhà nước, nộp các khoản tiền thù lao, tiền thưởng nhận được từ Sepzone Linh Trung về Công ty IPC. Tuy nhiên, bị cáo Dũng đã có thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt các khoản tiền trên, bằng cách đã đề nghị HĐTV Sepzone Linh Trung rút tên mình ra khỏi danh sách "phân phối lợi nhuận của năm 2016 và 2017". Đồng thời, để che giấu số tiền bản thân được thưởng, Tề Trí Dũng đã để tên Lê Hoàng Minh và Trần Thiện Trung (thành viên chuyên trách tại Sepzone Linh Trung) ký nhận dưới hình thức chi thưởng thêm, rồi giao lại cho Dũng chiếm hưởng. Cáo trạng xác định bị cáo Dũng chiếm hưởng cá nhân 60.000 USD, tương đương hơn 1,36 tỷ đồng. Dự kiến ngày 19 và 20/9 tới, Tề Trí Dũng và 6 đồng phạm sẽ tiếp tục hầu tòa về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan việc bán rẻ nền đất tại dự án An Phú Tây (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM), gây thiệt hại hơn 127 tỷ đồng. Điểm chuẩn năm 2022 của các trường ĐH chưa có nhiều biến động đặc biệt Đến thời điểm này, gần 100 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2022 theo phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT. Nhìn chung điểm chuẩn năm nay không biến động nhiều, thậm chí đã giảm ở một số trường tốp trên so với năm trước. Tuy nhiên, nhóm ngành Kinh tế, Công nghệ Thông tin, Máy tính tại nhiều trường đại học tiếp tục dẫn đầu về điểm chuẩn. những ngành này các thí sinh có cơ hội để khẳng định mình và có cơ hội để làm việc ở những công ty đa quốc gia. Thứ hai, hiện tại các công ty đa quốc gia đã dần dần phát triển ở Việt Nam và đã xây dựng được hình ảnh của mình trong mắt người được tuyển dụng. Mặt khác, những thí sinh biết Tiếng Anh đã dần dần thay thế những bạn không biết Tiếng Anh, vì vậy việc theo học kinh tế và công nghệ thông tin giúp các em có cơ hội việc làm cao hơn nhiều ngành nghề khác". Một lý do nữa, theo ông Sơn, ngày càng nhiều người chịu áp lực về vấn đề thu nhập. Do đó, nhiều thí sinh họ sẵn sàng chọn lựa những ngành có thu nhập tốt để theo học. Trong khi đó, theo dữ liệu điểm chuẩn năm 2022 các trường đại học đã công bố, nhóm ngành Sư phạm đã vươn lên xếp ở vị trí số 2 trong top các ngành có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay. Dù thuộc nhóm ngành có điểm chuẩn cao trong năm nay, nhưng điểm trúng tuyển nhóm ngành Y Dược tại các trường đại học vẫn giảm sâu, nhiều trường đại học dự kiến tuyển bổ sung đợt 2. Nhiều trường Y Dược năm nay tuyển không đủ chỉ tiêu ngay từ khi lọc ảo với ngành Y học dự phòng và Điều dưỡng…