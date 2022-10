Thời sự 24 giờ: bắt chuyên viên Ban đối ngoại Trung ương liên quan 'chuyến bay giải cứu', 'bệnh lạ' tại Bắc Kạn là cúm B

Ngày 30/5, TAND TP Thủ Dầu Một đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án trên do tòa án đã triệu tập hợp lệ ông Hồ Nguyên Lễ (người đại diện ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng) đến tòa để tham gia hòa giải, tham gia phiên họp về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ nhưng ông Lễ xin hoãn phiên hòa giải vào ngày 22/12/2021, vắng mặt không lý do vào các ngày 16/5 và 26/5.

HĐXX cho rằng việc ông Hồ Nguyên Lễ vắng mặt 2 lần theo giấy triệu tập là không có lý do chính đáng. Đối với tranh chấp của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Nguyễn Đức Hiển, CQĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Bình Dương.

Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm giữa bà Phương Hằng và ông Đức Hiển.

Cách hết chức vụ trong Đảng của nguyên Trưởng phòng CSHS Công an TP.HCM

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), Công an TP.HCM.

Đại tá Nguyễn Đăng Nam bị kỷ luật do vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình công tác tổ chức cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.

Hình thức thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam là cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thượng tá Trần Văn Phú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng bị thi hành kỷ luật.

Ông Phú với vai trò Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trong các năm 2019, 2020 đã thiếu kiểm tra, đôn đốc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, để cấp dưới thực hiện sai và thiếu kiểm tra, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong lãnh đạo, quản lý.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM nói, trường hợp có những vi phạm khác của Thượng tá Trần Văn Phú thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật và Công an TP.HCM sẽ thông tin sau.