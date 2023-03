Thời sự 24 giờ: Bác bỏ đề xuất nghệ sĩ nhân dân được công nhận tiến sĩ

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an mới đây phối hợp với Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 và nhiều chi nhánh khác ở TP.HCM để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Công ty CP F88 vừa có phản hồi về việc Công an TP. HCM phối hợp với các lực lượng khám xét hàng loạt chi nhánh tại TP. HCM vào ngày 6/3.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức kỳ họp 28 để xem xét, đề nghị Thành ủy Hải Phòng kỷ luật đảng viên đối với ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Ông Đỗ Hữu Ca sinh hoạt Đảng tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP. Hải Phòng).

Căn cứ quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 22/2, các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Thành ủy Hải Phòng đã xem xét, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Hải Phòng thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng đã họp, xem xét và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Khai trừ Đảng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh

Ngày 7/3, TBT Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy, GĐ Sở TN – MT; nguyên Phó Bí thư Thị ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Văn Hải, nguyên GĐ Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh; Hà Công Thẻ, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Ông Nguyễn Xuân Thanh - GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hải, Hà Công Thẻ.