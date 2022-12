Thời sự 24 giờ: Bà Yến 'Ba Vàng' kiện Thích Nhật Từ; Luật sư đề nghị cho cựu Bí thư Đồng Nai hưởng 'khoan hồng đặc biệt'

Trước đó, chiều 25/12, tại một căn nhà ở thôn Quỳnh Tân, thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) đã xảy ra vụ nổ lớn. Khi người dân tới hiện trường thì phát hiện có 4 cháu bé thương tích đầy mình nên vội đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, một bé trai 11 tuổi đã tử vong. Nguyên nhân do các cháu bé chế pháo, khi đang nhồi thuốc thì không may phát nổ.

Như vậy, vụ nổ lớn nghi do các em nhỏ ở Krông Ana, Đắk Lắk tự làm pháo theo hướng dẫn trên mạng đã khiến 2 cháu bé tử vong; còn 2 trường hợp bị thương đang được điều trị cấp cứu.

Chung quan điểm, Bộ Công an cho rằng 10 năm qua đã có sự phát triển kinh tế, xã hội rất lớn nên cần điều chỉnh mức cao hơn 300 triệu đồng.

Còn Bộ Tư pháp thì phân tích: Quyết định số 20/2013 đã được ban hành cách đây gần 10 năm, đến nay tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam cũng đã có nhiều biến đổi. Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) khuyến nghị ngưỡng giá trị giao dịch phải báo cáo là 15.000 USD (tương đương 375 triệu đồng) và cũng không khuyến nghị cụ thể đây là mức giá trị giao dịch bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt một hay nhiều lần trong một ngày của khách hàng.

Đại diện các ngân hàng cũng cho rằng dự thảo đặt ra mức giá trị của giao dịch lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng chưa phù hợp với thực tế phát triển và hoạt động giao dịch thanh toán hiện nay.

Đại diện ngân hàng khẳng định, mức giao dịch 300 triệu đồng không quá lớn và khả năng liên quan đến hoạt động rửa tiền không thực sự cao. Do đó cần phải xem xét lại nội dung này theo một trong 2 hướng: Thứ nhất, nâng cao hơn nữa mức giá trị giao dịch phải báo cáo để phản ánh đúng bản chất cũng như tình hình phát triển kinh tế hiện nay; thứ hai, không quy định nội dung này.

Tuy nhiên, trong hồ sơ gửi tới Bộ Tư pháp phục vụ công tác thẩm định, Ngân hàng Nhà nước bày tỏ "không tiếp thu" các ý kiến trên.

Khả năng có mưa tuyết, băng giá ở Bắc Bộ trong đợt rét sắp tới

Bà Lê Thị Loan - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) - cho biết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng gần sáng và ngày 28/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5.000m, từ chiều và đêm 28/12, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ.

Từ chiều và đêm 28-30/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng g