Thời sự 24 giờ: Bà Trương Mỹ Lan dùng tiền thao túng lãnh đạo SCB, Cục An ninh mạng vào cuộc vụ Phương Mỹ Chi

Bị can này được bà Lan thưởng tổng 5 tỷ đồng. Đồng thời, Hoàng còn nhận từ bà Lan 300.000 cổ phần SCB (khoảng 3 tỷ đồng) vào năm 2021 và 10 triệu cổ phần (khoảng 100 tỷ đồng) vào năm 2022. Đáng chú ý, Hoàng để vợ và bố, mẹ vợ đứng tên số cổ phần này.

Cục An ninh mạng điều tra vụ clip nhạy cảm nghi của Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi đã gửi đơn trình báo đến Bộ Công an về tin đồn lộ clip nhạy cảm làm ảnh hưởng đến tên tuổi, hình ảnh. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã nắm được sự việc. Cơ quan chức năng đang trong giai đoạn điều tra, xác minh vụ việc.

Xét thấy vụ việc đang gây xôn xao cộng đồng mạng, lãnh đạo cục chỉ đạo các phòng vào cuộc xác minh. Cục A05 chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương Mỹ Chi nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Ảnh: FBNV

Đại diện Phương Mỹ Chi cho biết từ khi vụ việc xảy ra, ca sĩ buồn và stress vì để ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh. Vì vậy, cô và ê-kíp quyết định nhờ đến cơ quan chức năng.

"Thời gian điều tra có thể kéo dài, cho đến khi có kết quả chính thức. Đối với cô gái 20 tuổi khi bị tổn hại danh dự, nhân phẩm, Chi đã xem đây là 1 hành trình dài, không chỉ lấy lại danh dự cho bản thân, cho sự cống hiến nghệ thuật gần 10 năm qua, mà còn là hành trình theo đuổi đến cùng để sát cánh cùng nạn nhân bị vu khống, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, bạo lực trên mạng xã hội sau này có thêm sự mạnh mẽ để bảo vệ bản thân", Phương Mỹ Chi chia sẻ trên Facebook.