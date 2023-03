Thời sự 24 giờ: 30 người Indonesia bị ép qua Việt Nam hoạt động lừa đảo tại TP.HCM

30 người Indonesia bị ép qua Việt Nam hoạt động lừa đảo tại TP.HCM

Chiều 24/3, Công an TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin những vụ lừa đảo liên quan người nước ngoài.

Theo đó, lúc 17 giờ 45 ngày 12/3, Công an TP.HCM nhận được thông báo của Sở Ngoại vụ TP.HCM về việc 30 công dân Indonesia đến Tổng lãnh sự quán Indonesia tại TP.HCM trình báo việc bị một số người đưa sang Việt Nam, "giam lỏng" tại một tòa nhà.

Nhóm người Malaysia bị bắt giữ.

Họ bị cưỡng ép giả danh nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng Indonesia (công tố viên viên, cảnh sát...) gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia để lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt.

Công an TP. HCM đã chỉ đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh điều tra phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Khi cảnh sát ập vào tòa nhà trên thì những người quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn, nhưng ngay sau đó phát hiện nhóm người đang thuê phòng tại khách sạn Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, cách sân bay khoảng một km) và đã mua vé máy bay chuẩn bị trốn khỏi Việt Nam, ập vào bắt giữ.

Đối tượng Leaw Boon Kiat khai đã thông qua công ty du lịch tại Indonesia để quảng cáo tìm người làm "dịch vụ khách sạn, nhà hàng", dụ dỗ 30 người đưa đến Việt Nam. Anh ta nhờ vợ - người Việt Nam thuê căn nhà ở quận Bình Thạnh với giá 109 triệu đồng/tháng và một căn khác ở quốc lộ 1A làm "sào huyệt".

Ngay sau khi 30 người Indonesia nhập cảnh TP.HCM đã bị Leaw Boon Kiat và đồng phạm thu giữ hộ chiếu, điện thoại, đưa về tòa nhà ở quận Bình Thạnh giam lỏng, không cho ra ngoài. Họ bị cưỡng ép thực hiện theo kịch bản giả danh, gọi điện thoại cho nhiều người ở Indonesia yêu cầu chuyển tiền để nhóm người Malaysia chiếm đoạt

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 2 ôtô, 54 điện thoại, 9 máy tính xách tay, 21 thẻ ngân hàng các loại, 38 thẻ SIM, 2 thiết bị phát sóng mạng di động... là công cụ nhóm người Malaysia dùng cho hoạt động lừa đảo. 3 người Malaysia còn lại đang được làm rõ hành vi.

Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Leaw Boon Kiat (36 tuổi), Thong Joon King (32 tuổi) và Gan Ban Lee (42 tuổi) về hành vi "tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Không bắt buộc cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD mẫu mới

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm, trao đổi, cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì.

Xem thêm: Cụ bà đi làm căn cước công dân, phát hiện mình 'đã chết' và bị chuyển giới