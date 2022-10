Thời sự 24 giờ: 156 bất động sản của Vạn Thịnh Phát bị xác minh nguồn gốc, Việt Nam khuyến cáo công dân tại Ukraine sẵn sàng sơ tán

156 bất động sản liên quan Vạn Thịnh Phát bị xác minh nguồn gốc

Công an TP HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường TP HCM đề nghị xác định nguồn gốc của 156 quyền sử dụng đất có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, do yêu cầu cấp bách, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Công an TP HCM đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường TP rà soát, xác định và cung cấp cho Công an TP thông tin các quyền sử dụng đất liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) nhà nước.

Được biết 156 bất động sản được yêu cầu xác minh, hầu hết nằm ở vị trí đắc địa thuộc các quận 1, 3, 4, 5, 7 và TP Thủ Đức (quận 2, quận 9 cũ)... Trong số này có nhiều tòa nhà lớn ở trung tâm TP HCM như Time Square 22-36 Nguyễn Huệ; Saigon Prince ở 59 - 73 Nguyễn Huệ; Trung tâm dịch vụ văn phòng VTP 08 Nguyễn Huệ; tòa nhà Union Square 171 Đồng Khởi; tòa nhà IFC One Saigon số 34 Tôn Đức Thắng…

