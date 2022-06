Thói quen ăn tiết canh, thịt tái...có thể dẫn đến nhiễm sán lợn, nguy hiểm tính mạng

Hình ảnh trứng sán lợn kí sinh trên thịt lợn - Ảnh: Internet

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ước tính trên thế giới có hơn 1 tỉ người nhiễm một hay nhiều loại giun sán đường ruột, và có khoảng 2 tỉ người có nguy cơ bị lây nhiễm. Hằng năm có khoảng 3,5 triệu trường hợp có triệu chứng liên quan đến các bệnh giun tròn.

Nhiễm sán vì ăn tiết canh, thịt tái

Cách đây không lâu anh V.S. (38 tuổi, ngụ tại Qùy Hợp, Nghệ An) thấy mình bị đau đầu triền miên, liệt nửa người, khi nhập viện đã được bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát hiện có sán trong não.

Theo lời kể của bệnh nhân trước khi nhập viện, một tháng, bệnh nhân S. xuất hiện những cơn đau đầu từ nhẹ đến nặng rồi đau liên tục, uống thuốc giảm đau không hiệu quả. Cách đây 1 tuần, bệnh nhân đau đầu nhiều, buồn nôn, sốt, tê yếu nửa người, tri giác chậm, nên được người nhà đưa vào viện cấp cứu.

Kết quả chụp CT não cho thấy có 5 ổ sán nằm rải rác trong não, trong đó có một ổ sán lớn trên đỉnh của bệnh nhân gây phù não.

Sau mổ, bệnh nhân hồi phục, tỉnh táo, không liệt, đi lại và sinh hoạt bình thường. Bệnh nhân tiếp tục được điều trị thuốc đặc trị sán. Bệnh thường gặp ở người dân nơi có mức sống thấp, điều kiện vệ sinh môi trường kém, vùng có tập quán nuôi lợn thả rông hoặc ăn thịt lợn chưa nấu chín.