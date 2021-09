Thổi nến sinh nhật, tóc mỹ nhân Hollywood bốc cháy

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc tóc của Nicole Richie bắt lửa

Ông xã của Nicole Richie - rocker Joel Madden - liền bình luận: "Thật quá nóng bỏng!". Đồng nghiệp Zooey Deschanel và Amy Schumer thốt lên: "Ôi lạy Chúa!" trong khi người hâm mộ cảm thấy thót tim khi xem video.

Tai nạn xảy ra vào sinh nhật đặc biệt khi Nicole Richie chạm mốc tuổi 40. Cô đã háo hức chờ đón sự kiện này và diện đầm, trang điểm, làm tóc kỹ lưỡng trong bữa tiệc sinh nhật.