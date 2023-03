Thời hoàng kim của Vũ Linh: Cát-xê đếm tới sáng, khán giả dúi tiền vào tay

Nghệ sĩ nhớ lại, có hôm đi diễn ở Đầm Môn (Phú Yên), băng rôn treo hình Vũ Linh, Thoại Mỹ, Lý Hùng... nhưng đến nơi không thấy khán giả. Vũ Linh nói: "Tôi bực bội không muốn bước vô, vì nghĩ không có ai. Nhưng vén màn thì muốn xỉu. Có tới 12.000 khán giả luôn! Tôi hỏi mấy người ở hậu trường, họ nói nếu tôi tới sớm thì sẽ thấy cảnh tượng khán giả kéo tới như một rừng đuốc vậy. Khán giả phải đi từ đồi bên kia qua bên đây mới xem được cải lương".

Nam nghệ sĩ cho biết sự nhiệt tình của khán giả khiến bản thân ông cũng ngỡ ngàng. Để xem được buổi diễn, bà con thậm chí không ngần ngại mang thêm một bộ quần áo, lội qua con suối cao gần nửa người vì điểm diễn khá xa.

Vũ Linh cho biết thêm, một buổi diễn năm 1992 của ông tại Bạc Liêu bán vé 15.000 đồng. "Buổi diễn đó người ta thu được 99 triệu đồng, thì tưởng tượng xem biết bao nhiêu là khán giả. Cát-xê của tôi khi đó 15 triệu đồng, nhưng họ gửi luôn 25 triệu đồng, còn tặng thêm sợi dây chuyền nữa", "ông hoàng tuồng cổ" hào hứng kể lại.

"Khán giả mỗi lần thấy rạp hát cải lương là chen nhau nườm nượp, có người bắc thang, leo hàng rào, xin vào nhà dân để kiếm đường đến sân khấu. Có lần tôi đứng từ xa mà không vào rạp được luôn. Thời ấy chưa có băng đĩa nên khán giả hiếm khi thấy nghệ sĩ, có dịp là họ đi xem ngay. Các buổi diễn của tôi có 7.000, 8.000 người xem là chuyện bình thường. Có lần đến Sóc Trăng, khán giả kéo đến xem cỡ 10.000-11.000 người. Vé bán có 10.000 đồng/vé thôi, mà cát-xê đếm từ đêm tới sáng mới xong", nghệ sĩ chia sẻ.

"Ông hoàng cải lương" từng đắt show đến mức lượng quần áo, phục trang quá nhiều, 2 thợ may thay nhau làm vẫn không kịp. Đỉnh điểm, nghệ sĩ từng diễn liên tục 21 ngày, làm từ sáng đến đêm không nghỉ. Ông kể lại: "Lần diễn ở Đà Lạt, tôi cần 40 cái áo sơ mi, thợ may may liên tục trong 3 ngày rồi mang thẳng đến Đà Lạt cho tôi".