Biến thể Omicron đang khiến nhiều người trên toàn thế giới lo ngại. Một trong những câu hỏi được quan tâm là bao lâu thì chủng virus này sẽ khiến một người phát bệnh?

Ảnh minh họa: Mos

Khoảng thời gian tính từ lúc tiếp xúc với nguồn bệnh cho tới khi bộc lộ triệu chứng được gọi là thời gian ủ bệnh. Theo nghiên cứu, sau khi xâm nhập vào cơ thể, các loại virus thường tồn tại trong khoảng 5 hoặc 6 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.



Hiện mới trải qua vài tuần trong cuộc chống lại biến thể Omicron. Bởi vậy, không dễ dàng thu thập dữ liệu về thời gian ủ bệnh, có thể khác nhau tùy theo các cộng đồng.



Tuy nhiên, theo một số thống kê ban đầu, khoảng thời gian này ở Omicron ngắn hơn so với các chủng virus SARS-CoV-2 khác.



Đối với chủng gốc là 7-14 ngày, biến thể Alpha là 5 ngày, Delta là 4 ngày. Trong khi đó, Omicron, biến thể mới đang gây lo ngại, có thời gian ủ bệnh trung bình 3 ngày. Omicron dường như thể hiện khả năng nhân bản nhanh hơn so với các biến thể khác.



Đây có thể là một tin xấu vì thời gian ủ bệnh càng ngắn thì khả năng lây nhiễm của người mắc càng nhanh, dịch bùng phát dễ dàng. Theo nhà dịch tễ học Jennifer Nuzzo từ Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins (Mỹ), việc kiểm soát virus khó khăn hơn rất nhiều.



Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở một số trường hợp, có thể mất nhiều thời gian hơn để các triệu chứng biểu hiện, lên đến 14 ngày. Một số nghiên cứu còn ghi nhận lượng lớn bệnh nhân không có triệu chứng.



Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi được phát hiện, biến thể Omicron đã nhanh chóng lan rộng ra hơn 100 nước, trở thành chủng thống trị ở nhiều quốc gia như Nam Phi, Mỹ, Anh, Na Uy. Các nước đã ghi nhận những ca tử vong đầu tiên vì biến thể này.