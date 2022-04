Thời gian, địa điểm tổ chức thi đánh giá năng lực của Bộ Công an

Trong trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi riêng do dịch COVID-19, số chỉ tiêu xét tuyển sẽ chuyển sang phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học THPT với các tổ hợp tương tự như trên.

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.050 chỉ tiêu theo 3 phương thức, trong đó Học viện Cảnh sát Nhân dân tuyển nhiều nhất với 500 chỉ tiêu. Các trường công an sử dụng 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng.